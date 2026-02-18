Xiaomi'nin 16 GB RAM'li Amiral Gemisi Global Pazara Geliyor

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition'ın global sürümüne dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda akıllı telefonun global sürümünde hangi işlemcinin yer alacağı açıklığa kavuştu. Paylaşılan bilgilere göre global sürüm, Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci ile birlikte gelecek.

Globalde Xiaomi 17 Ultra Leica Edition'ın İşlemcisi Ne Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, global pazarda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine sahip olacak. Çin sürümünde de aynı işlemci tercih edilmişti. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Xiaomi 17 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel

1200 x 2608 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 512 GB / 1TB UFS 4.1

512 GB / 1TB UFS 4.1 Ön Kamera: 50 MP

50 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Batarya: 6800 mAh

6800 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz

90W kablolu, 50W kablosuz Parmak İzi Sensörü: 3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 sertifikaları

Xiaomi 17 Ultra'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Telefonda 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut.

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2608 piksel çözünürlük, 3500 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Telefonda ayrıca 6800 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği mevcut.

Yüksek şarj hızı, dev bataryalı Xiaomi 17 Ultra'nın kısa sürede şarj olmasını sağlıyor. Bu da zamandan tasarruf ettiriyor. 3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörüne sahip olan akıllı telefonda IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları bulunuyor. Bu sertifikalar, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition Globale Ne Zaman Gelecek?

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition'ın 2026 yılının ilk yarısında global pazara gelmesi bekleniyor. Xiaomi 15 Ultra dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla Xiaomi 17 Ultra Leica Edition'ın da Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.