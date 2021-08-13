Çin, DSÖ'nün Covid-19'u Araştırmasına İzin Vermedi

Çin, DSÖ'nün Covid-19 araştırmasına yönelik reddini duyurdu. Çinli yetkili isim, Koronavirüsün kaynağını bulma konusundaki "siyasi" çabalar yerine "bilimsel" çabaları destekleyeceklerini açıkladı. Çin yönetiminin bu tutumu ise dünya basınında laboratuvar sızıntısı iddiasını akıllara getiriyor.

Çin Cuma günü, Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19'un kökenine ilişkin yenilenmiş bir soruşturma çağrılarını reddetti ve virüsün nasıl başladığını bulmak için "siyasi" çabalara "bilimsel" destek vereceğini söyledi.

Pekin yönetimi üzerindeki baskı, Çin'in orta kesimindeki Wuhan kentinde ortaya çıkmasından bu yana dört milyondan fazla insanı öldüren bir pandeminin kökenine ilişkin yeni bir soruşturmayı düşünmesi için yeniden artıyor.

Gecikmiş ve yoğun bir şekilde politize edilmiş DSÖ uluslararası uzmanlardan oluşan ekip, Çinli meslektaşlarıyla birlikte yazılmış ilk aşama raporu hazırlamak için Ocak 2021'de Wuhan'a gitti. Ancak ilk araştırma sonunda virüsün nasıl başladığına dair herhangi bir sonuca varılamadı.

Çin, DSÖ'nün Covid-19 araştırmasına karşı

Perşembe günü DSÖ, Çin'i hastalığın kökenlerine ilişkin araştırmasını canlandırmak için en erken COVID-19 vakalarından elde edilen ham verileri paylaşmaya çağırdı. Çin, ilk soruşturmanın yeterli olduğunu ve daha fazla veriye yönelik çağrıların bilimsel araştırma yerine siyaset taraftarlardan motive edildiği konusundaki tutumunu tekrarlayarak geri adım attı.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu gazetecilere verdiği demeçte, DSÖ uzman ekibinin Ocak ayındaki Wuhan ziyaretinden sonra, "Siyasi izlemeye ve ortak raporun terk edilmesine karşıyız. Bilimsel izlemeyi destekliyoruz." dedi.

DSÖ'nün Ocak 2021 tarihli raporu, virüsün yarasalardan insanlara sıçramasının en olası senaryo olduğunu, Wuhan'daki viroloji laboratuvarlarından bir sızıntının olası olmadığını söyledi. Buna karşılık olarak da Bakan Yardımcısı Zhaoxu, yeni araştırma yolları önerilerini reddetti.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı, "DSÖ ve Çin ortak raporunun sonuçları ve tavsiyeleri uluslararası toplum ve bilim topluluğu tarafından kabul edildi. Gelecekteki küresel izlenebilirlik çalışması, yeni bir rapora başlamak yerine, yalnızca bu rapor temelinde yürütülmeli ve yürütülebilir." diyerek yeni araştırmaya gerek olmadığını aktardı.

Pekin yönetiminin bu reddi, Çin'in 1,4 milyar insanının yarısından fazlasının tamamen aşılandığını söylediği gün geldi. Reuters haber ajansı, Ulusal Sağlık Komisyonu'nun aşılananların sayısını 777 milyondan fazla olarak belirlediğini bildirdi.