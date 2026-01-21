Elden Ring En Fazla Yılın Oyunu Ödülü Kazananı Unvanını Kaybetti

Sandfall Interactive tarafından geliştirilen Clair Obscur: Expedition 33, rekor kırma konusunda kendisine niha bir zirve belirlememiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl fırtına gibi esen oyun, şimdi de Elden Ring'in Yılın Oyunu ödülü rekorunu tarihe gömdü. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Clair Obscur: Expedition 33, Kırılacak Rekor Bırakmamaya Kararlı

Bildiğiniz gibi rol yapma oyunu, The Game Awards 2025 sırasında en fazla kategoride ödül kazanması ile rekoru kırmış ve The Last of Us Part 2'yi ikinciliğe itmişti. Elden Ring de ikinciliğe itilen bir diğer oyun oldu. Okami13_ tarafından sunulan bilgiye bakılırsa Clair Obscur: Expedition 33, Esquire, Famitsu, Game Rant, GamesRadar+, GameSpot ve IGN dahil 436 farklı mecra tarafından Yılın Oyunu ödülüne layık görüldü. FromSoftware oyunu için bu sayı 429 iken, üçüncülükte ise 326 ile The Last of Us Part 2 var.

Clair Obscur: Expedition 33 has overtaken Elden Ring for the most Game of the Year wins ever.



• Expedition 33 - 436

• Elden Ring - 429

• The Last of Us Part II - 326 pic.twitter.com/hHHk1qL1Np — KAMI (@Okami13_) January 20, 2026

Bu mecraların dışında, Destructoid, Game Informer ve Insder Gaming gibi platformlarda da kullanıcıların verdikleri oylar ile Yılın Ödülü seçilmiş durumda olduğu görülebiliyor. Yani oyuna sektörün dört bir yanından büyük övgüler yağıyor diyebiliriz.

Geliştirici stüdyo, bu tablo karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Yaratıcı yönetmen Guillaume Broche, oyuncuların hikaye anlatımı ve sinematik sahneler üzerinden oyun ile bu denli güçlü bir bağ kurmalarını hiçbir şekilde beklemediklerini söylüyor. Bu, oyunun başarılarının arasındaki en beklenmedik olanıymış.

Hem en fazla Yılın Oyunu ödülü kazanan ve hem de genel anlamda en fazla ödül kazanan oyunlardan birisi olan Clair Obscur: Expedition 33, stüdyonun sıradaki projesi için beklentilerin de hayli yükselmesini sağladı. Şimdilik sıradaki Sandfall Interactive projesi nasıl bir şey olacak bilinmez, ama yakın bir zaman önce yapılan açıklamalar ile kendileri açısından havalı olan şeyler ile oyuncuların karşısına çıkacakları söylenmişti.