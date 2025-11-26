Gemini 3 Tahttan İndi! Herkes Bu Yeni Yapay Zekayı Konuşuyor

Anthropic, en yeni yapay zeka modeli olan Claude Opus 4.5'i duyurdu. Eylül ayında sunulan Sonnet 4.5 ile Ekim ayında sunulan Haiku 4.5 modellerinden sonra gelen bu model, 4.5 serisinin en son modeli oldu. Model, çeşitli kıyaslamalarda çok yüksek puanlar elde ederek son derece iddialı olduğunu kanıtladı.

Claude Opus 4.5 Özellikleri

ChatGPT'nin geliştiricisi olan OpenAI'ın eski çalışanları tarafından kurulan Anthropic'in son modeli Claude Opus 4.5, SWE-bench testinde %80,9 puan elde etti. Bu test, yazılım geliştiricilerinin karşılaştığı sorunları yapay zeka modellerinin çözmekte ne kadar iyi olduğunu ortaya koymak için gerçekleştiriliyor ve Opus 4.5, bu testte yüzde 80'in üzerinde puan elde eden ilk model oldu.

SWE-bench kıyaslamasında Opus 4.5'i sırasıyla Sonnet 4.5 (%77,2) ve Opus 4.1 (%74,5) takip ediyor. Bu modellerin her ikisi de Opus 4.5'in geliştiricisi Anthropic'e ait. Google'ın geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü Gemini 3 Pro ise yüzde 76,2 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Anthropic'in sürprizleri, Opus 4.5 ile sınırlı kalmadı. Şirket, daha önce test edilen Chrome eklentisini de bütün Max kullanıcılarına açılacağını belirtti. Ayrıca Excel eklentisi de yakında Max planının yanı sıra Team ve Enterprise kullanıcıları tarafından erişilebilir olmaya başlayacak.

Claude için ücret ödeyenleri sevindirecek bir diğer gelişme, bağlam penceresinin (büyük dil modellerinin tek seferde işleyebileceği ve hatırlayabileceği bilgi miktarı) sınırına ulaştığında sohbetin kesintiye uğramadan devam etmesine olanak tanıyan özelliği kapsıyor. Model, kullanıcıyı uyarmadan bağlam penceresini sıkıştırarak sohbetin sürmesini sağlıyor.

Şirket, bu yeni modelin OpenAI'ın 12 Kasım'da kullanıcılarla buluşturduğu GPT 5.1 ile Google'ın 18 Kasım'da erişime açtığı Gemini 3 gibi yeni yapay zeka modellerine karşı verdiği cevap olarak yorumlandı. Yazılım geliştiricilerinin daha verimli çalışmasını sağlayacak model, geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından benimsenecek gibi görünüyor.