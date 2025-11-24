Bu Yapay Zeka, Ödevleri El Yazısıyla Yapıyor! Tespit Etmek Çok Zor

Google'ın en gelişmiş yapay zeka modeli Nano Bana Pro kısa bir süre önce genel kullanıma sunuldu. Bu modelin erişime açılmasının ardından sosyal medya platformlarında Nano Banana Pro ile oluşturulan görseller hızla yayılmaya başlandı. Önceki sürüme kıyasla oldukça gerçekçi görseller üreten yeni modelin ödevleri el yazısı ile yapılmış gibi sunabildiği de ortaya çıktı.

Nano Banana Pro, Görsellere El Yazısı Ekliyor

Bir görselin yapay zeka ile oluşturulup oluşturulmadığını anlamak, Nano Banana Pro ile inanılmaz zor bir hâle geldi. Öğrenciler, yeni modelde Gemini üzerinden kullanılabilen Nano Banana Pro ile yapay zekanın verdiği yanıtları herhangi bir görseldeki kâğıda (defter yaprağı, A4 fark etmiyor) el yazısı olarak ekleyebiliyor.

Andrej Karpathy tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsünde yapay zekanın soruları çözdüğünü ve kâğıda öğrencinin sanki kendisi yazmış gibi görünecek şekilde çözümü eklediği görüldü. Detaylı bir şekilde incelendiğinde dahi görselde bir yapay zeka dokunuşunun olduğu anlaşılmıyor. Çözüm yolunun gerçekten de bir insan tarafından yazıldığını düşündürüyor.

Bu yeni modelin yetenekleri bunlarla da sınırlı değil. Kullanıcılar bir yerin koordinatları ve tarih gibi detayları vererek yapay zekadan belirtilen tarihe ait görüntüler oluşturmasını isteyebiliyor. Bu yöntemle Ay'a ilk ayak basılan ana veya Eyfel Kulesi'nin yapım aşamasında olduğu bir ana ait bir görüntünün oluşturulması bile sağlanabiliyor.

Nano Banana Pro'nun diğer bir dikkat çekici özelliği de herhangi bir yapının veya aracın ayrıntılarını gözler önüne seren, mimari planlara benzer görüntüler oluşturabilmesi. Hatta bunun bir örneği de Google CEO'su Sundar Pichai'den geldi. Pichai'nin bu paylaşımında San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü yer aldı. Görselde köprünün tüm ayrıntılarına yer verildi.

Nano Banana Pro Nasıl Kullanılır?

Nano Banana Pro modelini kullanmak için Gemini'ın web veya mobil sürümünü kullanabilirsiniz. Hangisini tercih edeceğinize bağlı olarak aşağıda yer alan uygun adımları takip ederek ilk görselini oluşturabilir ya da düzenleyebilirsiniz.

Bilgisayar:

Google Chrome veya Mozilla Firefox gibi bir web tarayıcısı ile Gemini'ın sitesine gidin.

Hesabınıza giriş yapın.

"Araçlar" seçeneğine basın.

"Görüntü oluşturun" seçeneğinin üzerine tıklayın.

Bir görseli düzenlemek istiyorsanız artı simgesine basın.

"Dosya yükleyin" seçeneğine tıklayın.

Fotoğrafı yükleyin.

Fotoğrafta yapmak istediğiniz değişikliği ya da oluşturmak istediğiniz görseli açıklayın.

İstemi gönderin.

Android, iPhone veya iPad: