BF 2042 Parodisi Clownfield 2042 Steam'e Geldi

Clownfield 2042 Steam üzerinden çıkışını gerçekleştirdi. Battlefield 2042'nin parodisi olan yapım, oldukça uygun bir fiyat ile satışa sunuldu. Peki, dijital oyun mağazasına eklenen video oyunu neler sunuyor, fiyatı ne kadar? Yapıma ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Clownfield 2042 Steam'de Satışa Sunuldu

Riverside Sports tarafından geliştirilen ve yayımlanan Clownfield 2042, PC platformuna çıkışını gerçekleştirdi. Clownfield 2042, Electronic Arts'ın yeni oyunu Battlefield 2042'nin bir parodisi olarak piyasaya sürüldü.

Çok basit grafiklere sahip olan video oyunu, temel yapay zekaya sahiptir. Clownfield 2042, BF 2042 parodisi olduğundan dolayı bazı oyun içi hatalar ile karşılaşabilirsiniz. Oyunda çeşitli araçlar mevcut. Haritada tıpkı BF 2042'deki gibi hortum meydana gelebiliyor.

Toplamda altı adet silahın yer aldığı yapımda üç farklı oyun modu mevcut. Diğer oyunculara karşı mücadele edebileceğiniz yapım, popüler dijital oyun mağazası üzerinden kampanya kapsamında indirimli fiyat ile satılıyor.

Yüzde 10 indirime giren Clownfield 2042'nin fiyatı 2,10 TL'den 1,89 TL'ye düştü. Kampanya 7 Ocak tarihine kadar devam edecek. Çok uygun bir fiyat etiketi ile satışa sunulan Clownfield 2042 ile eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Steam'de "Çok olumlu" inceleme notlarına sahip olan video oyununun tanıtım fragmanı da yayımlandı. 53 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği Battlefield 2042, 19 Kasım 2021 tarihinde PC (Epic Games Store, Origin ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunuldu.

DICE tarafından geliştirilen Battlefield 2042, yalnızca birkaç gün içerisinde en kötü Steam yapımları arasına girmişti. Oyuncular tarafından tepkilerin odağı haline gelen yeni Battlefield oyunu çıktığı günden itibaren çeşitli hatalara ev sahipliği yaptı.

Kötü bir optimizasyona sahip olan BF 2042, bazı özelliklerden yoksun olarak çıktı. Geliştirici ekip, oyun için bir yama yayımladı fakat hataların çoğu devam ediyor. Dünya genelinde milyonlarca oyuncuyu hayal kırılıklığına uğratan Battlefield 2042'nin inceleme puanları da çok düşük durumda. Öyle ki oyunun PC sürümünün metascore'u 68 olarak açıklandı.

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