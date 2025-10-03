CoD: Black Ops 7 Hayal Kırıklığına Uğrattı! Bu Beklenmiyordu

Call of Duty: Black Ops 7'nin beta sürecine erken erişim başladı ancak son paylaşılan verilere bakılacak olursa yeni oyun için işler pek de iyi gitmiyor. Oyuna olan ilgi düzeyi, Black Ops 7'nin şu anki en büyük rakibi Battlefield 6 ile karşılaştırıldığında büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

CoD: Black Ops 7, Battlefield 6'nın Gerisinde Kaldı

Call of Duty: Black Ops 7'nin Steam'deki 24 saatlik süreçte en yüksek gerçek zamanlı oyuncu sayısı yaklaşık 75 bine ulaştı. Battlefield 6'nın aynı süreçte ulaştığı sayı ise 335 bin olmuştu. Bu da iki oyun arasında yaklaşık 280 bin fark olduğu anlamına geliyor. Bu arada Twitch tarafında da benzer bir tablo söz konusu oldu.

Black Ops 7 yayınlanırken yalnızca 185 bin izleyicisi vardı. Kıyaslama yapmak gerekirse Battlefield 6'nın izleyici sayısı 504 bindi. Her iki oyun arasında 319 binlik bir izleyici farkı bulunuyor. Bu veriler, oyuna ne kadar ilgi gösterildiğini gözler önüne serdiği için büyük önem taşıyor. Görünüşe bakılırsa Black Ops 7, oyun dünyasında Battlefield 6 gibi yankı uyandıramadı.

Oyuna sadece Steam üzerinden erişilmediği için bu sayılarla popülerliği belirlemenin doğru olmadığı düşünülebilir. PC oyuncuları, Battle.net üzerinden de oyuna erişebiliyor ancak Battlefield'ı oynamak için de Steam haricinde başvurulabilecek EA seçeneği bulunuyor. Buna rağmen Battlefield 6, Steam'de eş zamanlı oyuncu sayısında yarım milyonu geçmeyi başardı.

Kaldı ki Call of Duty'nin beta sürecine katılmak için kod almak çok da zor değildi. Tüm bu kolaylıklara rağmen Black Ops 7'nin beta sürecinde tam anlamıyla bir başarı elde ettiğini söylemek mümkün değil ve oyuncuların eğilimi bu şekilde devam ederse Battlefield 6'nın gölgesinde kalabilir.

Oyuncuların açısından değerlendirmek gerektiğinde de ortaya çok karmaşık bir tablo çıkıyor. Bazıları oyunun gerçekten de Call of Duty serisinin önceki oyunlarına göre büyük bir ilerleme olduğunu düşünüyor. Öte yandan bazı oyuncular da Black Ops 7'nin CoD: Black Ops 6'nın sadece biraz geliştirilerek sunulan bir oyun olduğunu öne sürüyor. Peki, siz yeni oyunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.