Steam'de %95'e Varan İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de Aspyr Yayıncı İndirimi başladı. Bu kampanya ile birlikte maceradan RPG'ye bulmacadan aksiyona kadar çeşitli türlerde pek çok oyun indirime girdi. Bunlar arasında Heads Up! Phones Down Edition, Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse ve Star Wars: Bounty Hunter dahil pek çok oyun bulunuyor.

Steam'de Aspyr Yayıncı İndirimi Başladı

Heads Up! Phones Down Edition, Steam'de yüzde 95 oranında indirime girdi. Aspyr tarafından geliştirilen oyun, kampanya kapsamında 18.99 dolar (799 TL) yerine 94 sent (39 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ucuz oyun fırsatı sunan kampanya 10 Kasım 2025 tarihinde sona erecek.

PolyKnight Games tarafından geliştirilen InnerSpace yüzde 90 oranında indirime girdi. 2018 yılında piyasaya sürülen oyun 10.49 dolardan (441 TL) 1.04 dolara (43 TL) düştü. Macera ve keşif oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımda yalnızca tek oyunculu mod yer alıyor.

Aspyr tarafından geliştirilen Torn yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi VR oyunları arasında yer alan yapım 14.99 dolar (630 TL) yerine 1.49 dolar (62 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Bulmaca ve macera türlerindeki oyun 2018 yılının ağustos ayında piyasaya sürüldü. Oyunda sadece tek oyunculu mod mevcut.

En iyi zombi oyunları arasında yer alan Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse yüzde 80 oranında indirime girdi. Aspyr tarafından geliştirilen oyun 10.49 dolardan (441 TL) 2.09 dolara (87 TL) düştü. Yüzde 60 oranında indirime giren Star Wars: Bounty Hunter 10.49 dolar yerine 4.19 dolar (176 TL) fiyat etiketiyle satılıyor.

Steam'de İndirime Giren Oyunlar