Dünyanın İlk Yapay Zeka Oyunu Çıktı! Ücretsiz ve Türkçe Destekli

Yapay zeka, birçok sektörde olduğu gibi oyun sektörünü de ikiye ayırdı. Bazı oyun geliştiricileri yapay zekadan destek almanın işleri daha da hızlandırdığını ve oyunculara daha kısa sürede daha kaliteli yapımlar sunma imkânı tanıdığını düşünüyor. Bazı geliştiriciler ise oyun geliştirme sürecinde yapay zekanın kullanımına tamamen karşı bir duruş benimsiyor.

Codex Mortis isimli yeni oyunun geliştiricisi ise bunlardan çok daha farklı bir konumda yer alıyor. Öyle ki Grolaf isimli bu geliştirici, oyunların tamamen yapay zeka ile de yapılabileceğini göstermek adına böyle bir proje yürütmeye karar verdi. Diğer yapay zeka ile yapılan oyunlardan farklı olarak bu oyunda yüzde 1'lik dahi insan dokunuşu bulunmuyor.

Codex Mortis'in Demosu Yayınlandı

Codex Mortis'in arkasındaki ekip, oyunun ücretsiz demosunu Steam üzerinden erişime açtı. Oyunda hiçbir insan çizimi, elle yazılmış kod ya da insan yapımı müzik bulunmuyor. Steam sayfasında bütün kodların, ses ve müziklerin, yazıların ve diğer her şeyin yapay zeka ile üretildiğine dair bir ifade yer alıyor.

İlginç bir şekilde oyun dünyasında son zamanlarda bitmek bilmeyen bir yapay zeka tartışması sürüyor. Bazı geliştiricilerin yapay zeka kullanımını gizlediğine yönelik iddialar, pek çok oyunun olumsuz eleştiri yağmuruna tutulmasına neden oldu. Grolaf ise tüm bunların ortasında tamamen farklı bir yol benimseyerek yapay zeka kullandığını açık açık belirtti.

Oyunu oynamak için Steam mağazasından Codex Mortis'in sayfasına gidebilir ve "Demoyu yükle" seçeneğine basabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra oyunun demosu yüklenmeye başlayacak. Bu işlem tamamlandıktan sonra ise oyunu açıp oynayabilir ve böylece yapay zeka ile yapılan bu oyunu yakından keşfetmeye başlayabilirsiniz.