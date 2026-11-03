Control Resonant, Remedy’nin Gelirini 3’e Katladı

Control Resonant, Remedy'nin çeyrek gelirini bir yıl önceki aynı dönemin 3 katının üzerine çıkardı. Finlandiyalı stüdyonun 2026'nın 3. çeyreğindeki geliri 39,6 milyon euroya ulaştı. Remedy bu artışı oyunun ön siparişlerine ve ilk 7 günlük satışına bağlıyor. Türkçe altyazılı oyunu Türkiye'de PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC'de satın alabilirsiniz.

Çeyrek Geliri ve Faaliyet Sonucu

Remedy, 3 Kasım 2026'da yılın ilk 9 ayını kapsayan faaliyet raporunu yayımladı. Şirketin çeyrek geliri bir yıl önce 12,2 milyon euroydu. Yeni gelirin 35,3 milyon eurosu oyun satışı ve telif gelirlerinden geldi. Bu kalem bir yıl önce 6 milyon euroda kalmıştı.

Kalan 4,3 milyon euro geliştirme ücretlerinden oluştu. Bu ücretler Max Payne 1 ve 2 yeniden yapımından ve Annapurna Pictures ile yapılan Control Resonant anlaşmasından geliyor. Remedy oyunu kendisi yayımladığı için platform ücretlerini ve Annapurna'nın telif payını da üstleniyor. Şirkete göre bu telif gideri ilk yatırım geri kazanılınca azalacak. Pazarlama harcaması da lansman çevresinde zirve yaptı.

Remedy'nin faaliyet sonucu çeyrekte 0,6 milyon euro artıya geçti. Bir yıl önce şirket 16,4 milyon euro faaliyet zararı açıklamıştı. Bu zararın 14,9 milyon eurosu, piyasadaki ikinci yılını yaşayan FBC: Firebreak için yazılan değer düşüklüğünden geliyordu. Dönemin net sonucu ise 0,1 milyon euro zarar oldu.

Satış ve Oyuncu Verileri

Aralık 2025'te duyurulan Control Resonant, 24 Eylül 2026'da PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için dijital olarak çıktı. Fiziksel sürüm 15 Ekim 2026'da raflara geldi. Oyunun satışı 15 Ekim 2026'da 1 milyonu geçti. Control Resonant böylece Remedy tarihinin en hızlı satan oyunu oldu.

Satışların yaklaşık yarısı ABD'den geldi. Remedy'nin verilerine göre oyuncuların yaklaşık yüzde 50'si seriyle ilk kez tanıştı. Oyunu istek listesine ekleyen ama satın almayan 2,4 milyon kayıt bulunuyor. Şirketin raporuna göre oyunun Metacritic puanı 83. Steam'deki kullanıcı incelemelerinin yüzde 91'i olumlu.

İlk Control oyununun 3. çeyrekteki satışı hem önceki yılın aynı dönemini hem de 2026'nın ilk 2 çeyreğini geride bıraktı. Remedy bu yükselişi devam oyununun yarattığı ilgiye ve ilk oyundaki indirim kampanyalarına bağlıyor. Alan Wake serisi daha sakin bir çeyrek geçirdi.

Sıradaki Projeler ve 2026 Beklentisi

Remedy'nin geliştirme tablosunda 3 proje var. Control Resonant için çıkış sonrası geliştirme sürüyor. Adı açıklanmayan ve Remedy'nin kendi yayımlayacağı yeni oyun üretime hazırlık aşamasında. Rockstar Games'in yayımlayacağı Max Payne 1 ve 2'nin yeniden yapımı tam üretimde.

Remedy'nin CEO'su Jean-Charles Gaudechon önceliğin Control Resonant'ı daha fazla oyuncuya ulaştırmak olduğunu söyledi. Gaudechon'a göre devam oyunu Control'ü gerçek bir seriye dönüştürdü. Remedy 2026 için yıllık gelirin ve FAVÖK'ün 2025'i geçmesini bekliyor. FAVÖK, şirketin faiz, vergi ve amortisman öncesi kazancını gösteriyor. Şirketin ilk 9 aylık geliri 62,9 milyon euroyla 2025'in tamamındaki 59,5 milyon euroyu geçti.

Türkiye Fiyatı ve Türkçe Desteği

Control Resonant'ın standart sürümü PlayStation Store'da 2.579 TL. Xbox Store'da aynı sürüm 1.849 TL'ye satılıyor. Steam'de oyunun fiyatı 44,99 dolar. Bu da Merkez Bankası'nın 2 Kasım 2026 tarihli dolar kuruyla 2 bin 248 TL'ye denk geliyor.

Oyunda Türkçe arayüz ve altyazı bulunuyor. Türkçe seslendirme seçeneği yok. PC'de en az GTX 1070 ekran kartı, 16 GB RAM ve 120 GB SSD alanı gerekiyor. Control Resonant'ın sistem gereksinimlerini daha önce ayrıntılı olarak aktarmıştık.

Editörün Yorumu

Bana göre raporun en güçlü verisi 1 milyon satış değil, oyuncuların yarısının seriye yeni gelmesi. Remedy bir yıl önce FBC: Firebreak için 14,9 milyon euroluk değer düşüklüğü yazmıştı. Bu kez kendi yayımladığı oyunla yeni bir kitleye ulaştı. Yine de çeyrek net zararla kapandı. Annapurna'nın gelirden aldığı pay da sürüyor. Asıl soru, 2,4 milyon istek listesi kaydının ne kadarının satışa döneceği.