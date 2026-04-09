Herkesin Beklediği Aksiyon Oyunu İçin Türk Oyunculara Müjde!

Oyun dünyasının yakından takip ettiği oyunlardan CONTROL Resonant için Türk oyuncuları sevindiren haber geldi. CONTROL Resonant için dil seçenekleri açıklandı.

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat
· 2 dk okuma
⚡ Önemli Bilgiler

  • CONTROL Resonant; İngilizce, Brezilya Portekizcesi, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Japonca ve Basitleştirilmiş Çince dillerinde seslendirme sunacak.
  • Oyunda Korece, Lehçe, Rusça, Ukraynaca, Geleneksel Çince ve Türkçe için ise arayüz ve altyazı desteği yer alacak.
  • CONTROL Resonant'ın 2026'nın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Hem PC hem konsollar üzerinden oynanabilecek.

Max Payne ve Alan Wake gibi unutulmaz oyun serileriyle tanınan popüler oyun stüdyosu Remedy Entertainment, önümüzdeki aylarda CONTROL Resonant adlı yeni yapımıyla oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk olarak The Game Awards 2025'te duyurulan oyunla ilgili şimdiye kadar birçok detay paylaşıldı. Son olarak oyunun destekleyeceği diller de açıklandı. Peki CONTROL Resonant Türkçe dil desteği sunacak mı?

CONTROL Resonant, Türkçe Dil Desteği Sunacak mı?

Remedy, oyunun resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla CONTROL Resonant için sunulacak dil seçeneklerini paylaştı. Açıklamaya göre oyunda İngilizce, Brezilya Portekizcesi, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Japonca ve Basitleştirilmiş Çince dillerinde seslendirme bulunacak. Bu diller için aynı zamanda arayüz ve altyazı desteği de sunacak.

Bunun yanı sıra Korece, Lehçe, Rusça, Ukraynaca, Geleneksel Çince ve Türkçe için ise arayüz ve altyazı desteği sağlanacak. Buna göre CONTROL Resonant oyununun Türkçe arayüz ve altyazı desteği ile oynanabileceğini söyleyebiliriz.

CONTROL Resonant Nasıl Bir Oyun?

2019 yılında çıkan oyunun devamı olack CONTROL Resonant, Federal Kontrol Bürosu evreninde geçen yeni bir hikâye sunacak. Oyuncular olarak kurumun gizemli olaylarla dolu dünyasında farklı karakterler ve görevler üzerinden ilerleyerek doğaüstü tehditler ile mücadele edeceğiz.

CONTROL Resonant Ne Zaman Çıkacak?

CONTROL Resonant için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmış değil. Ancak geliştirici ekip oyunu bu yıl piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu nedenle yapımın 2026’nın ikinci yarısında çıkma ihtimali oldukça güçlü görünüyor.

Öte yandan CONTROL Resonant’ın şu anda alfa aşamasında olduğu da söyleniyor. Bu da oyunun temel özelliklerinin ve oynanış mekaniklerinin çalışır durumda olduğu, ancak görsel kalite ve içerik açısından henüz tamamlanmış seviyede olmadığı anlamına geliyor.

CONTROL Resonant Hangi Platformlarda Olacak?

  • Windows PC (Steam, Epic Games Store)
  • Mac (Steam, App Store)
  • PlayStation 5
  • Xbox Series X/S

CONTROL Resonant, Steam ve Epic Games Store üzerinden Windows PC kullanıcılarına sunulacak. Ayrıca oyuna Steam ve App Store aracılığıyla Mac kullanıcıları tarafından erişilebilecek. Bununla birlikte PlayStation 5 ve Xbox Series S/X konsollarında da oynanabilecek.

CS2'nin En Büyük Sorunu Çözülecek! Valve'ın Yeni Özelliği Ortaya Çıktı
OYUN

CS2'nin En Büyük Sorunu Çözülecek! Valve'ın Yeni Özelliği Ortaya Çıktı

Valve'ın SteamGPT adlı bir sistem üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu, Counter-Strike 2'de hile kullanımının önüne geçilmesine de yardımcı olacak.

Editörün Yorumu

Remedy Entertainment’ın oyunlarında güçlü hikâye anlatımı ve atmosfer her zaman ön planda oldu. CONTROL Resonant’ın da hikâyesiyle dikkat çekeceğini düşünüyorum. Bu arada geliştirici şirketin Türkçe arayüz ve altyazı desteği sunacak olması ise Türkiye’deki oyuncu topluluğunun gücünü gösteriyor.

Emir Yasin Bolat

Haber Yazarı

Hem yazılım geliştiren hem de bu alanda yazan bir teknoloji tutkunu. İstanbul Üniversitesi'nde PC Programcılığı bölümünde okuyor. Tamindir'de özellikle yapay zeka, programlama ve yazılım dünyasındaki yenilikleri kaleme alıyor. Bilgisayar oyunlarıyla başlayan merakı, zamanla profesyonel kariyere dönüştü. Kod yazarken edindiği deneyimleri, teknoloji yazılarına da yansıtıyor. AI trendlerini ve yazılım gündemini yakından takip ediyor.

Kaynak: https://x.com/ControlRemedy/status/2042226533255860616

