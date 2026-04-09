Herkesin Beklediği Aksiyon Oyunu İçin Türk Oyunculara Müjde!

Max Payne ve Alan Wake gibi unutulmaz oyun serileriyle tanınan popüler oyun stüdyosu Remedy Entertainment, önümüzdeki aylarda CONTROL Resonant adlı yeni yapımıyla oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk olarak The Game Awards 2025'te duyurulan oyunla ilgili şimdiye kadar birçok detay paylaşıldı. Son olarak oyunun destekleyeceği diller de açıklandı. Peki CONTROL Resonant Türkçe dil desteği sunacak mı?

CONTROL Resonant, Türkçe Dil Desteği Sunacak mı?

Remedy, oyunun resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla CONTROL Resonant için sunulacak dil seçeneklerini paylaştı. Açıklamaya göre oyunda İngilizce, Brezilya Portekizcesi, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Japonca ve Basitleştirilmiş Çince dillerinde seslendirme bulunacak. Bu diller için aynı zamanda arayüz ve altyazı desteği de sunacak.

Türk var mı? CONTROL Resonant will be available at launch in Turkish with subtitles and interface localization!



CONTROL Resonant releases later in 2026. Wishlist now!

Bunun yanı sıra Korece, Lehçe, Rusça, Ukraynaca, Geleneksel Çince ve Türkçe için ise arayüz ve altyazı desteği sağlanacak. Buna göre CONTROL Resonant oyununun Türkçe arayüz ve altyazı desteği ile oynanabileceğini söyleyebiliriz.

CONTROL Resonant Nasıl Bir Oyun?

2019 yılında çıkan oyunun devamı olack CONTROL Resonant, Federal Kontrol Bürosu evreninde geçen yeni bir hikâye sunacak. Oyuncular olarak kurumun gizemli olaylarla dolu dünyasında farklı karakterler ve görevler üzerinden ilerleyerek doğaüstü tehditler ile mücadele edeceğiz.

CONTROL Resonant Ne Zaman Çıkacak?

CONTROL Resonant için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmış değil. Ancak geliştirici ekip oyunu bu yıl piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu nedenle yapımın 2026’nın ikinci yarısında çıkma ihtimali oldukça güçlü görünüyor.

Öte yandan CONTROL Resonant’ın şu anda alfa aşamasında olduğu da söyleniyor. Bu da oyunun temel özelliklerinin ve oynanış mekaniklerinin çalışır durumda olduğu, ancak görsel kalite ve içerik açısından henüz tamamlanmış seviyede olmadığı anlamına geliyor.

CONTROL Resonant Hangi Platformlarda Olacak?

Windows PC (Steam, Epic Games Store)

Mac (Steam, App Store)

PlayStation 5

Xbox Series X/S

CONTROL Resonant, Steam ve Epic Games Store üzerinden Windows PC kullanıcılarına sunulacak. Ayrıca oyuna Steam ve App Store aracılığıyla Mac kullanıcıları tarafından erişilebilecek. Bununla birlikte PlayStation 5 ve Xbox Series S/X konsollarında da oynanabilecek.

Editörün Yorumu

Remedy Entertainment’ın oyunlarında güçlü hikâye anlatımı ve atmosfer her zaman ön planda oldu. CONTROL Resonant’ın da hikâyesiyle dikkat çekeceğini düşünüyorum. Bu arada geliştirici şirketin Türkçe arayüz ve altyazı desteği sunacak olması ise Türkiye’deki oyuncu topluluğunun gücünü gösteriyor.