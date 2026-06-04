Türkçe Destekli Control: Resonant'ın Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Remedy Entertainment tarafından geliştirilen Control: Resonant'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Böylece oyunun donma ve kasma sorunlarla karşılaşılmaması için en az hangi donanımın gerekeceği belli oldu. Ayrıca yeni Control oyununun kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacağı da açıklığa kavuştu.

Control: Resonant'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64 bit)

/ (64 bit) İşlemci: Intel i5-8500 veya AMD'nin eş değer bir işlemcisi

Intel i5-8500 veya AMD'nin eş değer bir işlemcisi RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: Geforce GTX 1070 / Radeon RX 5600 XT

Control: Resonant'ın minimum sistem gereksinimlerinde en az Intel i5-8500 seviyesinde bir işlemciye ihtiyaç duyulacak. Ayrıca en az Geforce GTX 1070 veya Radeon RX 5600 XT seviyesinde bir ekran kartı gerekecek. Bu arada minimum sistem gereksinimlerinde en az 16 GB RAM istenecek.

Control: Resonant'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64 bit)

Windows 10 / Windows 11 (64 bit) İşlemci: Ryzen 7 3700X veya Intel'in eş değer bir işlemcisi

Ryzen 7 3700X veya Intel'in eş değer bir işlemcisi RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: Geforce RTX 3070 / Radeon RX 6700 XT

Önerilen sistem gereksinimlerinde en az Ryzen 7 3700X seviyesinde bir işlemci gerekecek. Oyun ayrıca en az Geforce RTX 3070 veya Radeon RX 6700 XT seviyesinde bir ekran kartına ihtiyaç duyulacak. Oyunu sorunsuz bir şekilde oynanabilmesi için en az 16 GB RAM'in gerekeceğini belirtelim.

Control: Resonant Kaç GB?

Control: Resonant'ın bilgisayara yüklenebilmesi için en az 100 GB depolama alanına ihtiyaç duyulacak. Depolama tarafında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç sayesinde bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabilir ve bu böylece kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.

Control: Resonant Fragmanı

Control: Resonant Ne Zaman Çıkacak?

Control: Resonant, 24 Eylül 2026 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için satışa sunulacak. Oyun şu anda PC ve konsollar üzerinden ön sipariş verilebiliyor. Oyunun standart ve Digital Deluxe olmak üzere iki farklı sürümü mevcut. Digital Deluxe sürümünde oyunun yanı sıra dijital sanat kitabı, orijinal oyun müzikleri, "gizil güçlü eser (cüzdan)", başlangıç kaynak paketi ve "bdv görev kostümü" yer alıyor.

Control: Resonant'ın Fiyatı Ne Kadar?

PC Fiyatı: Steam 'de 44.99 dolar (2.068 TL), Epic Games 'te (1.799 TL)

'de 44.99 dolar (2.068 TL), 'te (1.799 TL) Xbox Fiyatı: 1.849 TL

Fiyatı: 1.849 TL PlayStation Fiyatı: 2.579 TL

Yukarıda standart sürümün fiyatları bulunuyor. Oyunun Digital Deluxe sürümü ise Steam'de 52.49 dolar (2.413 TL), Epic Games mağazasında 2.099 TL, Xbox mağazasında 2.179 TL, PlayStation mağazasında ise 2.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu mağazalardan birini ziyaret edip oyunu ön sipariş verebilirsiniz.

Control: Resonant Nasıl Bir Oyun?

Control: Resonant, aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap edecek. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanacak oyunda Jesse Faden'in kardeşi Dylan Faden'i kontrol edeceğiz. Doğaüstü güçlere sahip olan Dylan'da şekilde değitşiren bir yakın dövüş silahı da bulunacak. Bu arada serinin ilk oyunu, Jesse Faden'e odaklanıyordu.

Manhanttan'da geçen oyunda doğaüstü tehdide karşı mücadele etmemiz gerekecek. Karşımıza çıkacak düşmanlar arasında ilk oyundan tanıdığımız bazı isimler de bulunacak. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyunda yalnızca tek oyunculu mod bulunacak. Hikâyenin kaç saat süreceği ise henüz belli değil.

Editörün Yorumu

Serinin ilk oyununu oynama fırsatı bulmuştum ve çok sevmiştim. Özellikle doğaüstü güçleri kullanabilmek oldukça keyifliydi. Bu oyun sayesinde uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmiştim. State of Play 2026 etkinliğinde yayınlanan yeni videoyu izledikten sonra beklentim daha da arttı. Bence yeni oyun, ilk yapımın başarısını katlayarak çok daha güzel bir deneyim sunacak.