Microsoft'tan Bomba Özellik! Cüzdanınız Artık Yapay Zekaya Emanet

Alışveriş sitelerinde bir ürün satın almak için sepete ekleme, ödeme sayfasına gitme, kart bilgilerini girme ve siparişi onaylama gibi süreçlerden geçmekten sıkılanlar için Microsoft'tan yeni bir çözüm geliyor. Teknoloji devi, yeni tanıttığı Copilot Checkout özelliği ile çevrim içi alışveriş yapma sürecini baştan aşağı değiştiriyor.

Copilot Checkout Ne İşe Yarayacak?

Copilot Checkout, çevrim içi alışveriş sitelerinden bir ürün satın almayı sadece birkaç saniyeye indirmeyi mümkün hâle getirecek şekilde tasarlandı. Şu ana kadar alışveriş siteleri üzerinden bir kıyafet, telefon ya da başka bir ürün satın almak için alışveriş sepetine ekleme, kart bilgilerini girme gibi oldukça zaman alan süreçlerden geçmek gerekiyordu. Microsoft'un bu yeni özelliği, tüm işlemim sadece tek tıkla tamamlamayı sağlıyor.

Yeni özellik şu anda Türkiye'de oldukça uzun bir süredir hizmet vermeyen PayPal başta olmak üzere Stripe, Etsy, Shopify gibi dünya çapında bilinen ve yaygın olarak kullanılan hizmetler sayesinde oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Bu entegrasyon, Copilot'ı bir tür alışveriş asistanı olmanın da ötesine geçiriyor.

Sohbet botuna bütçenizi girebiliyor ve ona uygun ürünler sıralamasını talep edebiliyorsunuz. Copilot daha sonra arka planda ilgili ürünleri bulup size sunuyor ve bunlardan hangisini satın almak istiyorsanız onu seçip ödeme işleminin gerçekleştirilmesini sağlayabiliyorsunuz. Microsoft, ilk etapta Anthropologie Urban Outfitters ve Ashley Furniture gibi markalar ile çalışıyor. İlerleyen süreçte marka sayısının daha da artması bekleniyor.

Tüm bu avantajlar göz önünde bulunduruluğunda özelliğin oldukça faydalı olacağını söylemek mümkün fakat yapay zekanın halüsinasyon sorununu unutmamak gerek. Bu sorun yüzünden yanlış sipariş verme riski bulunuyor. Microsoft, bu konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ayrıca OpenAI'ın benzer alışveriş özelliğindeki gibi kullanıcıları uyarmıyor.