Türkçe Destekli İki Efsane Oyun Bedava Veriliyor! Fırsatı Kaçırmayın

Epic Games, her hafta düzenli olarak ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Turnip Boy Robs a Bank'i bedava dağıtıp Idle Champions of the Forgotten Realms için 100 dolar (4 bin 411 TL) değerinde hediye veren şirket, bu hafta ise iki oyunu birden hiçbir ücret ödemeden alma imkânı sunuyor.

Epic Games'te Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Cozy Grove ve Isonzo, Epic Games'te ücretsiz hâle geldi. Her iki oyun da şu andan itibaren ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor fakat bu oyunları almak için sınırlı bir süreniz bulunuyor. Yeni başlayan kampanya, 19 Mart 2026 saat 18.00'de sona erecek. Belirtilen tarihten sonra eğer oyunu almaya çalışırsanız ödeme yapmak zorunda kalacaksınız.

Bu arada Isonzo normalde 933 TL, Cozy Grove ise 25 TL'ye satılıyor. Yani bu oyunları kampanya devam ederken alırsanız 958 TL tasarruf etmiş olacaksınız. İlk oyun gerçekçi bir savaş atmosferi sunarken ikincisi ise basit görselliğe rağmen dikkatleri sürekli üzerinde toplamayı başaran türden bir oyun olarak öne çıkıyor.

Isonzo Fragmanı

Isonzo Nasıl Bir Oyun?

En iyi savaş oyunları arasında konumlanan Isonzo, I. Dünya Savaşı'nı merkezine alıyor. Çok oyunculu oynanış sayesinde eğlenceli vakit geçirmenize yardımcı olan oyunda İtalyan cephesinde oynuyorsunuz. Havan ya da topçu desteğe çağırabiliyor, siper kurabiliyor, doğru yollar üzerinden ilerleyerek düşmanlar üzerinde ciddi bir hâkimiyet elde edebiliyorsunuz.

İlerlemeye devam ettikçe haritanın büyüdüğü oyunda savaş yamaç kalelerinden şehir içine kadar uzanıyor. Mühendis ve keskin nişancı da dahil olmak üzere oyunda çeşitli sınıflardan birini seçebiliyorsunuz. Her sınıf için farklı silah, ekipman ve yetenekler sunuluyor. Bu tür oyunlarda genellikle hangi sınıfta oynuyorsanız onu seçerek hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz.

Isonzo'nun Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 (64-bit) Windows 10 (64-bit) İşlemci Intel Core i5-4670K / AMD Ryzen 5 1400 Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 3600 RAM 8 GB 16 GB Ekran Kartı GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290 GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 580 DirectX Sürüm 11 Sürüm 11 Depolama 30 GB kullanılabilir alan 30 GB kullanılabilir alan

Cozy Grove Fragmanı

Cozy Grove Nasıl Bir Oyun?

Cozy Grove oldukça farklı bir oynanış sunuyor. Sürekli olarak değişen bir adada her gün farklı keşifler yapmak zorunda kalıyorsunuz. Gizemli ipuçlarından hareketle çeşitli hayaletlerin hikâyesini ortaya çıkarmayı amaçlıyorsunuz. Oyunda ne kadar çok ilerler ve görevleri yerine getirirseniz ada da o kadar canlı hâle geliyor.

Balık tutmak, dostluk ilişkileri inşa etmek ve daha birçok aktivitede bulunabileceğiniz oyundaki her hayaletin özgün bir hikâyesi bulunuyor. Elbette ki bunlar size hemen sunulmuyor, oyunda görevleri yerine getirerek keşfetmeniz gerekiyor. Görevler tamamlandıkça gri kısımlar da renklenerek adaya âdeta hayat geliyor.

Cozy Grove'un Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 (64-bit) Windows 10 (64-bit) İşlemci Intel Core i5 2.5 GHz veya eş değeri Intel Core i7 3.0 GHz veya eş değeri RAM 4 GB 8 GB Ekran Kartı Intel HD Graphics 4000 NVIDIA Geforce 10 Serisi / AMD Radeon RX 500 Serisi Depolama 3 GB kullanılabilir alan 5 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Isonzo'yu daha önce denemiş birisi olarak oyunu doğrudan kütüphaneme eklediğimi belirtmeliyim. Cozy Grove'a da bir göz atma şansı buldum. Her ne kadar bu tür oyunları pek sevmesem de bunun farklı olduğunu söyleyebilirim. Aslında her iki oyun da yeni başlandığında biraz sıkıcı bulunabiliyor ama biraz oynadıktan sonra diğer oyuncuların neden bu oyunları sevdiğini anlamaya başlıyorsunuz.