Cyberpunk 2077, Bazı Oyuncular İçin Artık Ücretsiz!

Microsoft'un resmî sosyal medya hesabı üzerinden geçtiğimiz hafta gizemli bir paylaşımda bulunulmuştu. Xbox Game Pass'e gelecek bir sonraki ücretsiz oyun hakkında ipucu veren şirket, "V" (Cyberpunk 2077'nin ana karakteri) vurgusu ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Şimdi ise Cyberpunk 2077'yi Game Pass kütüphanesine ekleyerek tüm oyuncuların erişimine açtı.

Cyberpunk 2077 Nasıl Ücretsiz Oynanır?

Cyberpunk 2077 yalnızca Xbox Game Pass kullanıcılarına ücretsiz hâle getirildi. Şu anda Game Pass Premium ve Ultimate abonelerinin erişimine açık olan oyun, ne yazık ki Game Pass'in PC sürümüne getirilmedi. Bu da şimdilik yalnızca Xbox Series S / X kullanıcıları tarafından "bedava" oynanabileceği anlamına geliyor. Hâlihazırda Xbox oyuncusuysanız Game Pass kütüphanesinden oyunu yükleyip oynamaya başlayabilirsiniz.

Cyberpunk 2077 Nasıl Bir Oyun?

Cyberpunk 2077, karanlık bir atmosfere sahip olmasına rağmen neon tabelalar, devasa gökdelenler ve daha birçok önemli ayrıntı ile oyunculara dolu bir dünya sunuyor. Oyunun odak noktasında ise V isimli bir paralı askerin zihnine yerleşip onu yavaş yavaş sonunu getirmeye başlayan bir çip bulunuyor.

Daha önce John Wick ve Matrix gibi "efsane" olarak ifade edebileceğimiz çeşitli filmlerde başrol oyuncusu olan Keanu Reeves tarafından canlandırılan bir karakter de mevcut. Johnny Silverhand olarak adlandırılan bu karakter ile sürekli etkileşimde bulunuyorsunuz. Sizinle beraber her yere geliyor. Onunla olan ilişkiniz ise hikâyenin nasıl gelişeceği üzerinde önemli rol oynuyor.

Cyberpunk 2077 Fragmanı

Cyberpunk 2077 Kimlere Göre Bir Oyun?

Cyberpunk 2077, aksiyon oyunlarını sevenlerin ekran başından ayrılamamasına neden olacak bir oyun olarak öne çıkıyor. Görsellik açısından size canlı bir dünya sağlıyor. Detaylara ağırlık verilerek geliştirilen oyun, ilk piyasaya sürüldüğü zamanlarda mevcut hatalar yüzünden geniş bir oyuncu kitlesinden tepki görmüş olsa da zamanla yayınlanan güncellemeler oyunu oldukça etkileyici hâle getirdi.

Game Pass'e Cyberpunk 2077 Dışında Hangi Oyun Geldi?

Game Pass kütüphanesine Cyberpunk 2077'nin haricinde Construction Simulator isimli bir oyun daha eklendi. Adından da anlaşılacağı üzere simülasyon oyunları arasında yer alıyor. İnşaat ile yakından ilgilenen oyunculara hitap eden bu oyun, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'dan esinlenilen iki farklı haritadan birinde kendi şirketinizi kurup yönetmenizi ve inşa sürecine bizzat sizin dahil olmanıza imkân sağlıyor.

Oyunda gerçeğinin tıpatıp aynısı olan onlarca makine mevcut. Çeşitli ortaklıklar sayesinde mümkün olan bu çeşitlilik, gerçek hayattaki birçok markanın aracını kullanmanıza olanak tanıyor. Türkçe dil desteğine de sahip olması sayesinde oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap ettiğini söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Game Pass kütüphanesinde her ne kadar çok sayıda kaliteli oyun olsa da bunların büyük bir kısmını zaten oynamıştım. O yüzden uzun bir süredir yeni oyun arıyordum. Cyberpunk 2077'yi daha önce biraz denemiş birisi olarak hafta sonunu bu oyuna ayırmaktan büyük keyif alacağımı düşünüyorum. Muhtemelen benim gibi daha pek çok oyuncu vardır.