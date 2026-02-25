Ejderha Sürülen Açık Dünya Oyunu Yolda! Sistem Gereksinimleri Netleşti

Uzun bir zamandan beri geniş bir oyuncu kitlesi tarafından merakla beklenen Crimson Desert ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Oynanış videosunun paylaşıldıktan sonra daha da sabırsız hâle gelen oyuncular, Crimson Desert'ın sistem gereksinimlerinin açıklanması ile birlikte oyunu oynamak için nasıl bir donanıma sahip olması gerektiği hakkında bilgi edindi.

Crimson Desert'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Crimson Desert'ın hem minimum hem önerilen sistem gereksinimleri, Pearl Abyss tarafından açıklandı. Bilgisayarınızın Crimson Desert'ı çalıştıracak donanıma sahip olup olmadığını öğrenmek için minimum, oyunu akıcı bir şekilde oynamanın mümkün olup olmadığını görmek için önerilen sistem gereksinimlerine göz atmak gerekiyor.

Crimson Desert'ın Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X / Intel i5-8500

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6500 XT / NVIDIA GTX 1060

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 135 GB kullanılabilir alan

Crimson Desert'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5-11600K

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA RTX 2080

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 135 GB kullanılabilir alan

Crimson Desert Nasıl Bir Oyun Olacak?

En iyi aksiyon oyunları arasına katılması beklenen Crimson Desert, Orta Çağ'da geçecek. Ana karakterimiz Kliff, yıkılan Gri Yeleler'i tekrardan kurma ve bu yıkıma sebep olanlardan intikam alma hedefi doğrultusunda hareket ederken ona bu yolculukta yardımcı olacaksınız. Ne var ki karakterin çıktığı bu uzun yolda karşısına düzeni bozmakta kararlı görünenler ve daha pek çok tehlike çıkacak. Siz de bunları aşmasını sağlayacaksınız.

Oyunda tek tip savaş sistemi bulunmayacak. Nasıl bir strateji benimseyeceğinizi tamamen siz belirleyeceksiniz. Kılıç, yay ve mızrak gibi çeşitli silahlar edinip yeteneklerinizi geliştirerek düşmanlarınızın gözünü korkutabileceksiniz. Avcılık, toplama ve üretim de dahil olmak üzere çeşitli sistemler sayesinde oldukça gerçekçi koşullarda savaşma imkânı elde edeceksiniz. Bazen bir atın bazen de ejderhanın üzerinde ilerleyecek, bu ilginç dünyayı dilediğiniz şekilde keşfedebileceksiniz.

Crimson Desert Ne Zaman Çıkacak?

Orta Çağ oyunları arasında ön plana çıkması beklenen Crimson Desert, 20 Mart 2026 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için satışa sunulacak. Oyun şu anda çeşitli platformlarda ön siparişe açık durumda. PC sürümünü eğer şimdiden almak isterseniz Steam üzerinden standart ya da deluxe sürümünden birini seçerek ön sipariş verebilirsiniz. Fiyatının 69.99 dolar (3 bin 70 TL) olduğunu belirtelim.