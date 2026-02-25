Yıllardır Beklenen Marvel’s Wolverine'in Çıkış Tarihi Açıklandı

Marvel’s Wolverine ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Marvel’s Wolverine'in çıkış tarihi belli oldu. Özellikle geçtiğimiz yıl yayınlanan fragmanla birlikte beklentiler yükselmişti. Sony ve Insomniac Games tarafından yapılan duyuruya göre oyun yakında satışa sunulacak.

Marvel’s Wolverine Ne Zaman Çıkacak?

Marvel’s Wolverine, 15 Eylül 2026 tarihinde yalnızca PlayStation 5 için satışa sunulacak. Oyunun şu anda PlayStation 5 sayfası bulunuyor ancak henüz ön siparişler açılmadı. İsterseniz PlayStation mağazası üzerinden Marvel’s Wolverine'in sayfasını ziyaret edebilir ve "İstek Listesine Ekle" butonuna tıkalyarak istek listenize ekleyebilirsiniz.

Marvel’s Wolverine Fragmanı

Marvel’s Wolverine Nasıl Bir Oyun Olacak?

En iyi süper kahraman oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Marvel’s Wolverine, aksiyon ve macera türlerine sahip olacak. Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in üstlendiği oyunda Logan, geçmişine dair sırları çözmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkacak. Bu yolculuk sırasında Marvel evreninden tanıdığımız birçok karakter ile karşılaşacağız.

Oyunda yer alacak karakterler arasında Mystique ve Omega Red gibi isimler bulunacak. Wolverine'i kontrol edeceğimiz yapım, tek bir mekân ile sınırlı kalmayacak. Oyun, Madripoor, Kanada ve Tokyo dahil olmak üzere birçok ülkede geçecek. Oyunun farklı mekânlarda geçecek olması, oynanışı çok daha eğlenceli ve sürükleyici hâle getirecek.

Marvel’s Wolverine'de yalnızca tek oyunculu mod bulunacak. Hikâyenin toplamda kaç saat süreceğine dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. İlerleyen zamanlarda oyuna dair daha fazla bilginin paylaşılması bekleniyor. Marvel’s Wolverine'in PC sürümüne dair herhangi bir bilgi paylaşılmadığını belirtelim.

Kaliteli grafiklere sahip olması beklenen oyun, Insomniac Games tarafından geliştiriliyor. Insomniac Games bu zamana kadar 2018 yılında piyasaya sürülen 2020 yılında satışa sunulan Spider-Man, Spider-Man Miles Morales ve 2021 yılında piyasaya sürülen Ratchet & Clank: Rift Apart dahil olmak üzere birçok oyunu geliştirdi.