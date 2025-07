2.579 TL Değerindeki Oyun Yanlışlıkla 170 TL'ye Satılıyor

Dijital oyunların fiyatlandırmasında zaman zaman hata yapılabiliyor. Bu, bazı oyunların normalden daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulmasına yol açıyor. Bunun son örneği Cronos: The New Dawn'da yaşandı.

Cronos: The New Dawn Yanlışlıkla Çok Ucuza Satılıyor

Korku ve hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Cronos: The New Dawn PC ve konsollar için ön siparişe açıldı ancak Xbox mağazasında fiyatlandırmada hata yapıldı. Xbox mağazasında oyunun standart sürümü 170 TL, Deluxe sürümü ise 197,50 TL'ye satılıyor.

Bloober Team tarafından geliştirilen oyun PlayStation mağazasında da ön siparişe açıldı. PlayStation mağazasında standart sürüm için 2 bin 579 TL, Deluxe sürümü için 2 bin 999 TL fiyat eitketi belirlendi. Dolayısıyla Xbox'ta şu an oyun binlerce TL daha ucuza satın alınabiliyor.

Söz konusu oyunu Xbox mağazasından ön sipariş vermek için yapmanız gereken tek şey oyunun "Cronos: The New Dawn" sayfasını ziyaret etmek ve "Satın al" butonuna basıp işlemi onaylamak. Bunu yaptığınızda işlem tamamlanacaktır.

Hatalı fiyatlandırma olduğundan dolayı fiyatın her an değişebileceğini de belirtmek gerekiyor. Benzer hatalar Xbox'ta zaman zaman yaşanıyor. Genellikle bu hata kısa sürede düzeltiliyor. Hatalı fiyatlandırma ile satın alınan oyunlar, genellikle oyuncularda kalıyor ve geri iade edilmiyor. Daha önce Ready or Not'ta da aynı durum yaşanmıştı ve oyun oyuncularda kalmıştı.

Cronos: The New Dawn Çıkış Tarihi

Şu anda ön sipariş sürecinde olan Cronos: The New Dawn, 5 Eylül 2025 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacak.