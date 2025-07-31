669 TL Değerindeki İki Oyun Bedava Oldu

Epic Games düzenli olarak her hafta bedava oyun sunmaya devam ediyor. Bu oyunlar bazen büyük bütçeli olurken bazen ise bağımsız yapımlar olabiliyor. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyunları ücretsiz veriyor?

Keylocker ve Pilgrims Ücretsiz Oldu

Epic Games, Keylocker ve Pilgrims'i bedava veriyor. Bu oyunu Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunları herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 7 Ağustos 2025 tarihine kadar zamanınız var.

Moonana tarafından geliştirilen Keylocker, sıra tabanlı JRPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Klasik sıra tabanlı JRPG savaş sistemini ritim oyun mekanikleriyle birleştiren oyunda saldırıları ve savunmaları zamanlamak kritik bir öneme sahip.

Etkileyici atmosfere ve başarılı müziklere sahip olan oyunda ana görevlerin yanı sıra mini oyunlar da mevcut. Bu, daha eğlenceli bir deneyim elde edilmesini sağlıyor. 2024 yılında satışa sunulan oyunun Steam'deki inceleme notları "Çok Olumlu" durumda.

Amanita Design tarafından geliştirilen Pilgrims, macera oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Çizgi film tarzı grafiklere sahip oyun, başarılı şekilde tasarlanmış çeşitli bulmacalar içeriyor. 2019 yılında satışa sunulan oyunda Türkçe dil desteği de mevcut.

Keylocker ve Pilgrims Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Epic Games Store'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Oyunların sayfasını görüntüleyin.

"Yükle" butonuna basın.

Keylocker Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri

Windows 7 veya üzeri İşlemci: Çift çekirdek işlemci

Çift çekirdek işlemci RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: DX11 uyumlu ekran kartı

DX11 uyumlu ekran kartı DirectX: Sürüm 11

Keylocker'ın yüklenebilmesi için en az 1.4 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Pilgrims Minimum Sistem Gereksinimleri