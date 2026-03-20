Oynaması Çok Keyifli Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Steam'de artık hemen hemen her hafta bedava oyun dağıtılıyor. Geçtiğimiz hafta Deponia isimli bir oyunun oldukça uzun bir süre boyunca ücretsiz olarak sunulduğu platformda şimdi de çok eğlenerek oynayabileceğiniz bir oyun ücretsiz hâle geldi ancak bunu almak için biraz hızlı davranmanız gerekiyor.

Steam'de Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Pet Lands, Steam'de ücretsiz hâle getirildi. Pokemon Go tarzı oyunları sevenlere hitap eden bu oyun, 22 Mart 2026 tarihine kadar hiçbir şekilde ücret ödemeden kütüphaneye eklenebiliyor. Yaratık toplama oyunu, normalde 7.99 dolar fiyata satılıyor. Yani oyunu şimdi almanız hâlinde 353 TL tasarruf edebiliyorsunuz.

Pet Lands Fragmanı

Pet Lands Nasıl Ücretsiz Alınır?

Steam istemcisini açın.

Hesabınıza giriş yapın ve mağazaya gidin.

Arama bölümüne "Pet Lands" yazın.

Oyunun isminin üzerine tıklayarak mağaza sayfasına gidin.

"Kütüphaneye ekle" seçeneğine basın.

Pet Lands Nasıl Bir Oyun?

Macera oyunları arasında konumlanan Pet Lands, temelde bir yaratık toplama oyunu fakat bu yaratıkları boşuna toplamamanız için farklı sistemler de eklenmiş durumda. Bu yaratıkları yetiştirerek sizin için madencilik yapmalarını sağlayabiliyorsunuz. Ne kadar çok yaratığınız olursa o kadar çok altın toplama imkânı elde ediyorsunuz.

Türkçe dil desteğine sahip olan oyun genel olarak canlı bir oynanış sunuyor. Bir yandan eğlenirken diğer yandan da sakinleşip sizi huzurlu hissettirecek bir yapım arıyorsanız Pet Lands'in hitap ettiği kitlenin içinde olabilirsiniz. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için başvurabileceğiniz en eğlenceli seçeneklerden biri olduğunu söylemek mümkün.

Pet Lands'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 ve üstü

Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 3300X

8 GB

NVIDIA GeForce GTX 1050-TI ya da AMD Radeon RX 5500 XT

8 GB kullanılabilir alan

Pet Lands Kimlere Göre Bir Oyun?

Bu oyun hem sayısal hem görsel açıdan ne kadar gelişim elde edildiğini görmeyi sevenlerin kesinlikle kütüphanesinde tutmak isteyeceği bir oyun. Bu oyun, yaratık toplamaya odaklanan oyunları sevenlerin kesinlikle kütüphanesinde barındırmak isteyeceği bir oyun. Yetiştirdiğiniz yaratıkların sizin için çalışması sayesinde arkada açık bırakarak işlerinize yoğunlaşmaya devam edebiliyorsunuz. Başınızı kaldırdığınızda ne inşa ettiğinizi görmenin sevinci de işlerinize daha iyi konsantre olmanızı sağlıyor.

Editörün Yorumu

Pet Lands'in özellikle yoğun tempolu hayatı olanların severek oynayacağı bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bir şeyler inşa etmek oldukça zordur ama en nihayetinde geriye dönüp neler yaptığınızı görmenin verdiği hissiyatı hiçbir şeyde elde edemezsiniz. İşte bu oyun, size tam olarak o hissi veriyor. Elbette ki Call of Duty ve Valorant gibi aksiyon dolu oyunlar oynamaktan hoşlanıyorsanız pek ilginizi çekmeyebilir ama benim gibi sakinleştiren oyunları da tercih ediyorsanız mutlaka şans vermeniz gerektiğini söyleyebilirim.