Yeni Counter-Strike 2 Güncellemesi, Size Oyunu Bıraktırabilir

Counter-Strike 2 (CS2) için yeni bir güncelleme yayınlandı. Bununla birlikte oynanış üzerinde ciddi bir etkisi olan değişiklik devreye alındı. Son güncellemeden sonra oyuncuların artık mermilerini çok daha idareli kullanması gerekecek. Aksi takdirde raunt sona ermeden düşmanlara karşı savunmasız bir hâlde kalabilir.

Counter-Strike 2'nin Şarjör Değiştirme Sisteminde Ne Değişti?

Counter-Strike 2'de şimdiye kadar şarjör değiştirdiğinizde kalan mermiler de diğer şarjöre ilave ediliyordu. O yüzden şarjör değiştirmeniz hâlinde herhangi bir dezavantaj ile karşılaşmıyordunuz. Güvenli bir alana geçtiğinizde sadece bir mermi atmış olsanız bile şarjörü değiştirebiliyordunuz. Valve, bu sistemin yeterince gerçekçi olmadığına karar vererek şarjör değiştirme sistemini yeniden ele aldı.

This is how the NEW Reloading function works.



- It now shows the magazine count

- Early reload discards the whole magazine



GG @CounterStrike pic.twitter.com/wiyCq00Wcf — Thour (@ThourCS2) March 18, 2026

Şarjör değiştirme kararının daha yüksek riskler taşıması gerektiği üzerinde karar kılan Valve, son güncelleme notlarında artık şarjör değiştirildiğinde kullanılan şarjörün tamamen düşeceğini, onunla birlikte kalan tüm mermilerin de boşuna gideceğini açıkladı. Yani artık şarjör değiştirdiğinizde sadece birkaç mermiyle şarjörü dolduramayacaksınız, yedek şarjörlerden biri alınıp önceki tamamen ortadan kalkacak.

CS2'de Silahların Toplam Mermi Sayısı Ne Kadar Oldu?

Güncelleme sonrasında M4A4 ve AWP de dahil olmak üzere pek çok silahın toplam mermi sayısı ya düştü ya da arttı. M4A4 silahının toplam mermi sayısı önceden 120 iken güncelleme sonrasında bu sayı 150'ye yükseltildi. Galil'in mermi sayısı de 125'ten 175'e çıkarıldı.

Bu iki önemli silah açısından oyuncular avantajlı durumda olmaya devam ediyor ancak M4A1-S'in artık 100 değil, 80 mermisi var. AWP'nin toplam mermi sayısı ise 35 yerine 15'e düşürüldü. En çok kullanılan tabancalardan biri olan Deagle'ın kullanıcıları ise artık 42 yerine 28 mermiye sahip olacak. Yine çokça tercih edilen bir silah olan SSG'nin toplam mermi sayısı 100'den 30'a düşürüldü. İlginç bir şekilde Glock da bu güncellemeden etkilendi. Bu tabanca için kullanabileceğiniz mermi sayısı 140'tan 80'e düşürüldü.

Editörün Yorumu

Counter-Strike 2 için gelen son güncellemenin oyunu daha gerçekçi yapmaya yönelik atılan bir adım olduğunu düşünüyorum. Bana soracak olursanız epey gereksiz ve mantıksız bir hamle. Oyuncular, CS2 gibi oyunları gerçekçilik için oynamıyor. Bugün hâlâ Counter-Strike 1.6'yı oynamaya devam ediyorsak bunun sebebi serinin kendine özgü bir stili olması. Eğer gerçekçilik isteseydik çok daha farklı oyunlara yönelirdik. Umuyorum ki bu can sıkıcı güncelleme çok geçmeden geri alınır ve oyunun tarzına zarar vermez.