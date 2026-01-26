Dünyanın En Kolay Oyunu Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

İki boyutlu platform oyunlarını sevenlerin mutlaka bir şans vermesi gereken Cursedland kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Mizahi yönü ile öne çıkan bu oyun, aksiyon türünü sevenlere de hitap ediyor fakat fırsatın sadece belirli bir süreliğine geçerli olarak sunulması dolayısıyla biraz acele etmek gerekiyor.

Cursedland Ücretsiz Hâle Getirildi

Cursedland, Steam'de ücretsiz oldu. Oyun normalde 0.89 dolar (38 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Basit oyunlar için eğer gereksiz harcamalar yapmaktan kaçınan oyunculardansanız sınırlı süreliğine geçerli olan bu fırsatı şimdi değerlendirebilir ve oyunu tamamen bedava bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Macera oyunları arasında yer alan Cursedland için sunulan fırsat, 1 Şubat saat 10.00'da sona erecek. Belirtilen tarihe kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar sizin olacak ancak bu tarihten sonra oyunun sayfasına eriştiğinizde oyunu oynamak için orijinal fiyatı üzerinden satın alım işlemi gerçekleştirmeniz gerekecek.

Cursedland Nasıl Bir Oyun?

Cursedland, basit bir iki boyutlu platform oyunu olarak oyuncuların karşısına çıkıyor. Oyunu oynarken pek çok tuzak ile karşılaşıyorsunuz. Bunları ise zıplayarak aşmaya çalışıyorsunuz. Karşınıza Super Mario'da olduğu gibi küçük canavarlar çıkıyor. Bunlara çarparsanız eleniyorsunuz, zıplayıp üzerlerine düşerseniz onları alt ediyorsunuz.

Cursedland Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i3-12100

Intel Core i3-12100 RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti

NVIDIA GeForce GTX 1050Ti Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

