Cyberpunk 2077 Üçüncü Şahıs Kamera Modu Yayımlandı!

Cyberpunk 2077 üçüncü şahıs kamera modu çıkışını gerçekleştirdi. Birinci şahıs nişancı türündeki Cyberpunk 2077, yayımlanan mod sayesinde TPS yani üçüncü bakış nişancı olarak oynanabiliyor. Peki, açık dünya temaya sahip olan video oyununa üçüncü şahıs kamera modu nasıl yüklenir? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

CD Project RED tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077, 10 Aralık 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Birinci şahıs nişancı olarak oynanabilen açık dünya temalı video oyunu, üçüncü bakış nişancı olarak oynamak isteyenlerin üzülmesine neden olmuştu. Rol yapma oyunu türündeki video oyununda karakter oluşturabiliyor.

Karakter oluştururken Cilt tonu, göz rengi, burun ve çene biçim, saç sakal ve birçok unsur üzerinde kişiselleştirme yapılabiliyor fakat oyun esnasında karakterin görünmemesi olumsuz bir durumdu. Mod geliştiricileri, son dönemin en popüler video oyunlarından bir tanesi olan Cyberpunk 2077’nin üçüncü şahıs kamera ile oynanabilmesine olanak tanıyan bir mod geliştirdi. Yayımlanan mod, oyun içerisinde özellikle animasyon kısmında birçok hata barındırıyor ve karakter yürüdüğü esnada kamera sallanıyor. Bu sebepten ötürü sorunsuz bir oyun deneyimi sunmuyor.

Cyberpunk 2077 Üçüncü Şahıs Kamera Modu Nasıl Yüklenir?

Modu yükleyebilmek için öncelikle Cheat Engine ve Cyber Engine Tweaks programlarına sahip olmanız gerekiyor. Söz konusu programları yükledikten sonra birtakım işlemler gerçekleştirmeniz gerekiyor. Modu başarıyla yükleyebilmek için aşağıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

İlk olarak Cheat Engine ve Cyber Engine Tweaks programlarını indirin ve hemen ardından bilgisayarınıza yükleyin. NexusMods sayfası üzerinden “TPP Mod WIP Third Person” isimli modu indirin. İndirdiğiniz modun içerisindeki dosyaları oyunun yüklü olduğu klasörler ile değiştirin. Bu işlemi yapmadan önce oyunun ilgili klasörlerini yedeklemeyi unutmayın. Böylece moddan kaynaklanan herhangi bir hata nedeni ile oyunun bozulmasının önüne geçebilirsiniz. Cyberpunk 2077’yi açın ve hemen ardından Cheat Engine programını açın. Cheat Engine üzerinden Cyberpunk 2077’yi ekleyin. “5” tuşuna basın ve bu işlemin ardından “`” tuşuna basın. Son olarak konsol komutlarını uygulayacaksınız. Karakterinizin cinsiyetine göre uygulayacağınız konsol komutları farklılık gösteriyor.

Karakteriniz kadın ise şu komutları uygulayın:

Game.AddToInventory ("Items.PlayerWaPhotomodeHead", 1)

Game.EquipItemOnPlayer ("Items.PlayerWaPhotomodeHead", "TppHead")

Karakteriniz erkek ise şu komutları uygulayın: