Cyberpunk 2077 - JB TPP MOD WIP

Cyberpunk 2077 kamera açısı değiştirmenize yarayan ücretsiz mod. Cyberpunk 2077 3. şahıs kamera modu arıyorsanız tavsiye ederim. Son dönemin en çok konuşulan PC oyunlarından Cyberpunk 2077’nin büyük eksiklerinden birisi de; üçüncü şahıs kamera açısından oynanış sunmaması. Cyberpunk 2077 için üçüncü şahıs modu (JB - TPP MOD WIP THIRD PERSON) NexusMods üzerinden ücretsiz indirilmeye açıldı.

Cyberpunk 2077 3. Şahıs Kamera Modu İndir

CD Projekt Red tarafından geliştirilen rpg oyunu Cyberpunk 2077’de kamera açısı normalde değiştirilmiyor. Açık dünya oyunlarında oyuncuların en çok aradığı özelliklerden biri olmasına rağmen Cyberpunk 2077’de karakteri dıştan görmek mümkün değil. Geliştiricilerin yayınlayacağı bir güncelleme ile bu sorun çözülebilir ancak PC oyunları için mod hazırlayanlar çok daha önce davrandı ve Cyberpunk 2077 için 3. şahıs kamera modu hazırladı. Modda birtakım hatalar olsa da oyunu farklı bakış açısından oynamak isteyenlerin ilgisini çekti.

Cyberpunk 2077 kamera açısı değiştirmeye imkan tanıyan modun çalışması için Cheat Engine ve Cyber Engine Tweaks’in bilgisayarda yüklü olması gerekiyor. Cyberpunk 2077 mod indirme ve yükleme adımları şöyle;

Cyberpunk 2077 Mod Nasıl Yüklenir?

Script’in etkinleştirilmesi için Cheat Engine gerekiyor.

Cyber Engine Tweaks’i indirip yükleyin.

Adım 1: Cyberpunk 2077’yi başlatın.

Adım 2: Cheat Engine’i başlatın.

Adım 3: Cheat Engine’e Cyberpunk 2077 işlemini ekleyin.

Adım 4: 5’e basın.

Adım 5: ` tuşuna basın.

Adım 6: Aşağıdaki komutları girin:

Kadın karakter için;

Game.AddToInventory(“Items.PlayerWaPhotomodeHead",1) kodunu ardından Game.EquipItemOnPlayer("Items.PlayerWaPhotomodeHead", “TppHead") kodunu girin.

Erkek karakter için;