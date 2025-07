Oyun Devi Son Noktayı Koydu: O Güncelleme Gelmeyecek!

CD Projekt RED’in Aralık 2020’de piyasaya sürdüğü aksiyon rol yapma oyunu Cyberpunk 2077, günümüzde en popüler oyunlar arasında yer alıyor. Dijital mağazalarda yüz binlerce olumlu yoruma ve milyonlarca oyuncuya sahip olan yapım, şu anda yalnızca birinci şahıs kamera açısıyla oynanabiliyor.

Ancak oyuncular, uzun süredir üçüncü şahıs kamera modu talep ediyor. Aylardır oyun dünyasının gündeminde olan bu istek için sonunda CD Projekt RED’den resmi bir açıklama geldi. Firmadan yapılan açıklama ne yazık ki beklentileri suya düşürdü. İşte ayrıntılar...

Cyberpunk 2077 için uzun süredir yoğun mesai harcayan CD Projekt RED, kısa süre önce oyunculara 2.3 sürümlü güncellemeyi sundu. Bu güncellemenin ardından X platformunda gelen bir soru üzerine firma, şu anda üçüncü şahıs kamera modu için herhangi bir planlarının olmadığını açıkladı. Oysa ki oyuncuların büyük çoğunluğu bu özelliği görmek istiyordu.

Sorry, we have no such plans