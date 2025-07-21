Oyun Devi Son Noktayı Koydu: O Güncelleme Gelmeyecek!

CD Projekt RED’in Aralık 2020’de piyasaya sürdüğü aksiyon rol yapma oyunu Cyberpunk 2077, günümüzde en popüler oyunlar arasında yer alıyor. Dijital mağazalarda yüz binlerce olumlu yoruma ve milyonlarca oyuncuya sahip olan yapım, şu anda yalnızca birinci şahıs kamera açısıyla oynanabiliyor.

Ancak oyuncular, uzun süredir üçüncü şahıs kamera modu talep ediyor. Aylardır oyun dünyasının gündeminde olan bu istek için sonunda CD Projekt RED’den resmi bir açıklama geldi. Firmadan yapılan açıklama ne yazık ki beklentileri suya düşürdü. İşte ayrıntılar...

Cyberpunk 2077 İçin Üçüncü Şahıs Bakış Açısı Gelmeyecek

Cyberpunk 2077 için uzun süredir yoğun mesai harcayan CD Projekt RED, kısa süre önce oyunculara 2.3 sürümlü güncellemeyi sundu. Bu güncellemenin ardından X platformunda gelen bir soru üzerine firma, şu anda üçüncü şahıs kamera modu için herhangi bir planlarının olmadığını açıkladı. Oysa ki oyuncuların büyük çoğunluğu bu özelliği görmek istiyordu.

Sorry, we have no such plans — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) July 17, 2025

Şirketin şu anda böyle bir planı olmasa da bu karar ilerleyen dönemlerde değişebilir. Bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz. Eğer CD Projekt RED bu oyun için üçüncü şahıs kamera modunu kesin olarak getirmeyecekse, Cyberpunk 2'de yer alma ihtimali yüksek.

CD Projekt RED, Üçüncü Şahıs Kamera Moduna Neden Sıcak Bakmıyor?

Aslına bakarsak Cyberpunk 2077, en başından beri birinci şahıs oynanışa uygun şekilde tasarlandı. Tüm animasyonlar, savaş sistemi, etkileşimler ve çevresel detaylar bu bakış açısına göre geliştirildi. Üçüncü şahıs modunu eklemek ise sanıldığının aksine oldukça zor.

Zira kamera açısını değiştirmekten çok daha fazlası yapmak gerekiyor. Çünkü karakter animasyonları, çevreyle etkileşimler, silah mekanikleri ve savaş dinamiklerinin tamamen yeniden ele alınması lazım. Bu da oldukça büyük bir değişiklik anlamına geldiği için hem yüksek zaman ihtiyacı hem de yüksek maliyet yaratıyor.

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