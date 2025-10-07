Dacia Hipster Tanıtıldı: Avrupa’nın En Ucuz Elektrikli Otomobili Geliyor!

Dacia uygun fiyat politikasını elektrikli otomobillerde de devam ettiriyor. Bu kapsamda en ucuz sloganıyla yola çıkan marka yeni konsepti Hipster'ı tanıttı. Yeni model füturistik tasarımıyla dikkat çekerken sunduğu özelliklere nazaran fiyatıyla da öne çıkıyor. Dacia Spring modelinin devamı Hipster ile olabilir. İşte konuyla ilgili detaylar...

Kompakt Ama Dayanıklı: Dacia Hipster Teknik Özellikleri

Dacia elektrikli mobiliteyi herkes için erişilebilir hale getirmeyi hedefleyen yeni konsept modeli Hipster’ı tanıttı. Markanın “fazla süs yok, gereksiz vaat yok” mottosuyla geliştirdiği bu sade ama yenilikçi araç Avrupa pazarında elektrikli ulaşımın en ucuz seçeneği olmaya hazırlanıyor.

Yeni Dacia Hipster teknik olarak bir konsept model olsa da seri üretime geçmesi planlanıyor. Marka bu araçla halihazırda Avrupa’nın en ucuz elektriklisi olan Dacia Spring’in bile fiyatının altına inmeyi hedefliyor. Şu anda Spring Almanya’da 17 bin Euro’nun biraz altında satışta. Dacia, son 14 yılda Avrupa’daki otomobil fiyatlarının hane gelirlerinden yüzde 77 oranında daha fazla arttığını belirtiyor ve Hipster ile bu pahalılığa karşı net bir cevap veriyor.

Dacia Hipster 3 metre uzunluğunda, 1,55 metre genişliğinde ve 1,54 metre yüksekliğinde. Yani Japon kei car modellerinden bile küçük. Ancak boyutlarına rağmen oldukça güçlü bir duruşa sahip. Marka, Hipster’ı “dört köşesinde tekerlekleriyle yere sağlam basan bir blok” olarak tanımlıyor.

Jeep veya Defender benzeri sade, kutu formundaki tasarım dili hem şehir içi pratikliği hem de dayanıklılığı öne çıkarıyor. Gövdede tek renk boya kullanılırken çamurluk ve alt panellerde geri dönüştürülmüş Starkle adlı özel bir malzeme tercih edilmiş.

Kapı kollarının yerine kayışlar kullanılmış, stop lambaları camın altına gizlenmiş ve pencereler sürgülü mekanizmayla açılıyor. Yaklaşık 800 kilogram ağırlığındaki Hipster, Dacia Spring’den yüzde 20 daha hafif. Bu sayede hem maliyeti azaltıyor hem de yaşam döngüsü boyunca yüzde 50 daha düşük karbon salımı hedefliyor.

Hipster’ın iç tasarımı, Dacia’nın işlevsellik odaklı yaklaşımını net şekilde yansıtıyor. Dört yetişkinin rahatça oturabildiği iç mekânda 70 litrelik bagaj hacmi, arka koltuklar yatırıldığında 500 litreye kadar genişliyor. Ayrıca Dacia’nın You Clip sistemi sayesinde 11 farklı noktaya bardaklık, lamba veya aksesuar monte edilebiliyor.

Klasik bir multimedya ekranı bulunmuyor bunun yerine akıllı telefon, araçtaki tüm kontrol merkezinin yerini alıyor. Navigasyon, müzik, anahtar ve hatta hoparlör fonksiyonları telefon üzerinden yönetiliyor. Ses sistemi ise telefona entegre taşınabilir bir Bluetooth hoparlör ile sağlanıyor. Dijital gösterge paneli, iki hava yastığı ve kompakt direksiyon tasarımı, aracın modern güvenlik standardını tamamlıyor.

Dacia Hipster Teknik Özellikleri (Konsept)