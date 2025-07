İptal Edilen Batman Oyununun Videosu Ortaya Çıktı

İptal edilen Batman oyunu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Damian Wayne oyununun bir videosu ortaya çıktı. Yoğun bir ilgiyle karşılaşan video, oyunun geliştirme aşamasındaki görüntülerini içeriyor.

The Arkham Channel isimli X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden Damian Wayne oyununun bir videosu paylaşıldı. 13 saniye uzunluğundaki videoda Batman ile Killer Croc arasındaki mücadeleye tanık oluyoruz.

Videoda Batman, motosiklet ile Killer Croc'u yakalamaya çalışıyor. Videoda dikkat çeken detay ise Batman için placeholder olarak Arkham Origins modelinin kullanılmış olması. Oyun geliştiricileri, bir karakterin veya nesnenin nihai modelini tamamlamadan önce geçici bir placeholder kullanılabiliyor.

