İptal Edilen Batman Oyununun Videosu Ortaya Çıktı

İptal edilen Batman oyunu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Damian Wayne oyununun bir videosu ortaya çıktı. Yoğun bir ilgiyle karşılaşan video, oyunun geliştirme aşamasındaki görüntülerini içeriyor.

İptal Edilen Batman Oyununun Videosu Sızdırıldı

The Arkham Channel isimli X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden Damian Wayne oyununun bir videosu paylaşıldı. 13 saniye uzunluğundaki videoda Batman ile Killer Croc arasındaki mücadeleye tanık oluyoruz.

Videoda Batman, motosiklet ile Killer Croc'u yakalamaya çalışıyor. Videoda dikkat çeken detay ise Batman için placeholder olarak Arkham Origins modelinin kullanılmış olması. Oyun geliştiricileri, bir karakterin veya nesnenin nihai modelini tamamlamadan önce geçici bir placeholder kullanılabiliyor.

Potential leaked development footage of the cancelled Damian Wayne Batman game, codenamed Project Sabbath, apparently has been shared in a recent video from YouTuber The Atomsmith. The footage shows a Batcycle chase scene between Batman and Killer Croc, utilizing a placeholder… pic.twitter.com/qu3iWCLftH — The Arkham Channel (@ArkhamChannel) July 5, 2025

Sabbath isimli projenin Batman Arkham Knighty'ın bir devamı niteliğinde olması bekleniyordu ancak alınan bir karar doğrultusunda iptal edildi. Söz konusu oyunnu ayrıca Middle-earth: Shadow of War'daki Nemesis sistemini de içereceği söyleniyordu.

İptal edilen oyun, Warner Bros. Games Montreal taraıfndan geliştiriliyordu. Bu stüdyo, 2013 yılında satışa sunulan Batman: Arkham Origins ve 2022 yılında piyasaya sürülen Gotham Knights'ı geliştirmişti.