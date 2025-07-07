Aşırı Korkunç Oyun Silent Hill F'in Oynanış Videosu Sızdırıldı!

Silent Hill serisinin yeni oyunu ile ilgilii heyecan verici bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda uzun süredir merakla beklenen Silent Hill F'in oynanış videosu sızdırıldı. Ayrıca oyunun açılış sahnesi de ortaya çıktı.

Silent Hill F'in Oynanış Videosu Ortaya Çıktı

X (eski adıyla Twitter) üzerinden Silent Hill F'in oynanış videosu sızdırıldı. 44 saniye uzunluğundaki video, NeoBards Entertainment tarafından geliştirilen oyunun atmosferi, bölüm tasarımları ve grafikleri hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

🔳 New Silent Hill f gameplay



🗓️ Launch: Sept 25 pic.twitter.com/5BZaY4IVGa — Play4Index (@Play4Index) July 6, 2025

Silent Hill F'in Açılış Sahnesi Paylaşıldı

Los Angeles şehrinde gerçekleştirilen Anime Expo etkinliği sırasında Silent Hill F'in açılış sahnesi de gösterildi. Bu görüntüler, YouTube üzerinden paylaşıldı. Yeni Silent Hill oyununun açılış sahnesini içeren görüntüler 3 dakika 18 saniye uzunluğunda.

Silent Hill F Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11 64 bit

Windows 11 64 bit İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce GTX 1070 Ti / AMD Radeon RX 5700

NVIDIA® GeForce GTX 1070 Ti / AMD Radeon RX 5700 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Silent Hill F Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11 64 bit

Windows 11 64 bit İşlemci: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500

Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6800XT

NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6800XT DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Silent Hill F Türkiye Fiyatı

PC fiyatı: Steam 'de 36,99 dolar, Epic Games Store'da 2.799 TL

'de 36,99 dolar, Store'da 2.799 TL Xbox fiyatı: 2.799 TL

2.799 TL PlayStation fiyatı: 3.449 TL

Silent Hill F Çıkış Tarihi

En iyi korku oyunları arasına katılmaya hazırlanan Silent Hill F 25 Eylül 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için satışa sunulacak.