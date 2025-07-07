Aşırı Korkunç Oyun Silent Hill F'in Oynanış Videosu Sızdırıldı!
Silent Hill F'in oynanış videosu ve açılış sahnesini içeren görüntüler ortaya çıktı. Peki, yeni Silent Hill oyunu ne zaman çıkacak? İşte detaylar!
Silent Hill serisinin yeni oyunu ile ilgilii heyecan verici bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda uzun süredir merakla beklenen Silent Hill F'in oynanış videosu sızdırıldı. Ayrıca oyunun açılış sahnesi de ortaya çıktı.
Silent Hill F'in Oynanış Videosu Ortaya Çıktı
X (eski adıyla Twitter) üzerinden Silent Hill F'in oynanış videosu sızdırıldı. 44 saniye uzunluğundaki video, NeoBards Entertainment tarafından geliştirilen oyunun atmosferi, bölüm tasarımları ve grafikleri hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.
🔳 New Silent Hill f gameplay— Play4Index (@Play4Index) July 6, 2025
🗓️ Launch: Sept 25 pic.twitter.com/5BZaY4IVGa
Silent Hill F'in Açılış Sahnesi Paylaşıldı
Los Angeles şehrinde gerçekleştirilen Anime Expo etkinliği sırasında Silent Hill F'in açılış sahnesi de gösterildi. Bu görüntüler, YouTube üzerinden paylaşıldı. Yeni Silent Hill oyununun açılış sahnesini içeren görüntüler 3 dakika 18 saniye uzunluğunda.
Silent Hill F Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 11 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce GTX 1070 Ti / AMD Radeon RX 5700
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Silent Hill F Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 11 64 bit
- İşlemci: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6800XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Silent Hill F Türkiye Fiyatı
- PC fiyatı: Steam'de 36,99 dolar, Epic Games Store'da 2.799 TL
- Xbox fiyatı: 2.799 TL
- PlayStation fiyatı: 3.449 TL
Silent Hill F Çıkış Tarihi
En iyi korku oyunları arasına katılmaya hazırlanan Silent Hill F 25 Eylül 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için satışa sunulacak.