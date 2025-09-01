Büyük Karmaşaya Son: Yapay Zeka İçeriklerine Kalıcı Etiketler Geliyor

Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek, platformunda üretilen tüm yapay zeka içeriklerinin artık açıkça etiketlenmesini zorunlu kılan yeni bir sistem geliştirdiğini duyurdu. Şirket yeni sistem ile birlikte yapay zeka tarafından üretilen içeriklerde şeffaflığı artırmayı ve kötüye kullanımı engellemeyi amaçlıyor. Detaylar haberde.

Yapay Zeka Etiketlerini Kaldırmak Yasaklanacak

DeepSeek yaptığı resmi bir duyuruda, artık yapay zeka sistemleri tarafından oluşturulan her türlü içeriğin insan eliyle yapılmadığın kanıtlayan net işaretler taşıması gerektiğini belirtiyor. Şirket bu etiketileri iki farklı formda karşımıza çıkıyor. Bunlar, herkesin içerik ile birlikte görüntülenebildiği görünür etiketler ve içeriğin kendisine gömülü olan gizli etiketler.

Görünür etiketler, "Yapay zeka tarafından üretilmiştir" gibi metinler, sesli anonslar veya grafikler olabilirken gizli etiketler içeriğin teknik verilerine yerleştiriliyor. Özellikle gizli etiketler içeriğin türü, hangi şirket tarafından oluşturulduğu ve benzersiz bir kimlik numarası gibi detayları barındırmasıyla daha teknik bilgiler içeriyor.

DeepSeek, yeni sistem kapsamında kullanıcıların bu etiketleri kaldırmasına veya düzenlemesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğini duyurdu. Bu bağlamda şirket bu etiketlere müdahale etmeye yardımcı olan her türlü araç ve hizmeti de yasaklayacak. Firma bu kuralları ihlal edenlerin yasal sonuçlarla karşı karşıya kalabileceği belirtiyor.

Aslında bakacak olursanız DeepSeek'in aldığı bu beklenmedik kararın arkasında Çin hükümetinin yürürlüğe soktuğu yeni düzenlemeler yatıyor. Nitekim, hükümet artık yapay zeka içeriklerinin takip edilebilir ve değiştirilemez etiketler taşımasını zorunlu hale getirdi. Yetkililer, kullanıcıların yeni düzenleme ve kurallara uymasından DeepSeek gibi yapay zeka şirketlerini sorumlu tutuyor.

Peki siz DeepSeek'in yapay zeka etiketleri hakkında aldığı yeni karar hakkında ne düşününüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.