Epic Games'in Yeni Ücretsiz Oyunu, Yüzleri Güldürmedi
Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları, bu haftayı es geçmenize neden olabilir. Şirketin bedava verdiği oyunda çok sayıda hata bulunuyor. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Definitely Not Fried Chicken, Epic Games'te ücretsiz hâle geldi.
- Oyun normalde Steam üzerinden 12.49 dolar (542 TL) fiyat etiketiyle satılıyor.
- Bu oyun, 5 Şubat 2026 tarihinde tekrar ücretli olacak.
Epic Games, haftalık olarak ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirketin bu sefer bedava verdiği oyun ise gerek hatalar gerek oynanışı gibi sebeplerle önceden bedava verilen oyunların yanında biraz sönük kaldı. Çoğu oyuncunun bu haftaki oyunu atlaması muhtemel görünüyor.
Definitely Not Fried Chicken Ücretsiz Oldu
Definitely Not Fried Chicken, Epic Games tarafından ücretsiz olarak dağıtılıyor. 5 Şubat 2026 tarihine kadar bedava alabileceğiniz oyun normalde Steam üzerinden 12.49 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da 542 TL'ye denk geliyor. Oyunu eğer şimdi kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar sizde kalıyor ve dilediğiniz zaman yükleyip oynamaya başlayabiliyorsunuz.
Oyun için Steam üzerinden yapılan incelemelere bakacak olduğumuzda son incelemelerin genellikle karışık olduğunu görüyoruz. Son 30 gün içinde yapılan incelemelerin önemli bir kısmını olumsuz derecelendirmeler oluşturuyor. Bu da oyunun çok fazla beğenilmediğini gösteriyor. Bir oyuncuya göre oyunda çok fazla hata bulunuyor.
Ayrıntılı bir şekilde tasarlanmış olmasına rağmen ilerleme açısından sorunlar oluşturduğu öne sürülüyor. Denge açısından da önemli sorunlar olduğu belirtiliyor. Oyundaki karakterlerin yönlendirmelere uygun hareket etmediği aktarılan problemler arasında yer alıyor. Oyuncu, karaktere bir görev vermesine rağmen rastgele bir şekilde gezmeye devam ettiğini ifade ediyor.
Oyuncuların karşılaştığı en ilginç sorunların başında oyuna bir süre sonra tekrar dönüldüğünde karakterlerin kaybolması ya da hareketsiz bir şekilde durması geliyor. Oyunun 2023 yılında piyasaya sürüldüğünü göz önünde bulunduracak olursak hâlâ bu kadar çok hatanın olması ilginç görünüyor.
Definitely Not Fried Chicken Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
- İşlemci: Intel i5-4590 / AMD FX-8350
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTX 1650 / AMD Radeon RX 580
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
Definitely Not Fried Chicken Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
- İşlemci: Intel i7-9700 / AMD Ryzen 5 2600
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTX 1080 6GB / AMD RX 5700
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan