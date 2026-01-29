2026'nın En Çok Beklenen Oyununu Ücretsiz Oynama Fırsatı!
2026 yılının en çok beklenen oyunlarından biri olan Nioh 3'ün demo sürümü yayınlandı. Bu, oyunun sınırlı bir süreliğine bedava denenmesine olanak tanıyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Nioh 3'ün ücretsiz demo sürümü yayınlandı.
- Bu deneme versiyonu, 15 Şubat 2026 tarihine kadar oynanabilecek.
- Oyunun tam sürümü, 6 Şubat 2026 tarihinde piyasaya sürülecek.
Oyuncuların büyük bir sabırsızlıkla beklediği pek çok oyun bulunuyor. 2026 yılında çıkışını gerçekleştirecek olan Nioh 3 de bunlardan biri ve şu an itibarıyla demo versiyonu herkesin erişimine açıldı. Bu, oyunun tamamen ücretsiz bir şekilde denenebileceği anlamına geliyor.
Nioh 3'ün Ücretsiz Demo Sürümü Yayınlandı
Nioh 3'ün ücretsiz demo versiyonu, Steam ve PlayStation mağazası üzerinden erişime açıldı. Bu sürümün çevrim içi çok oyunculu modu, en fazla üç oyuncuyu destekliyor. Deneme süreci sona erene kadar oyunda kaydedilen bütün ilerlemeler, Nioh 3'ün tam sürümü piyasaya sürüldükten sonra otomatik olarak ana hesabınıza aktarılacak.
Demo versiyonu, 15 Şubat 2026 tarihinde kaldırılacak. Belirtilen tarihe kadar deneme sürecini tamamlayan oyunculara ise oyun içinde Twin-Snake kaskı hediye olarak verilecek. Bu kaskı tam sürümde kullanmak mümkün olacak. Deneme süresi boyunca oyunda karşınıza çıkan düşmanlarla savaşabiliyor, yeni eşyalar ve ekipmanlar elde edebilecek ve çeşitli yan görevleri tamamlayabiliyorsunuz.
Karakterinizi geliştirdikten sonra Hamamatsu Castle Town'ı çevreleyen Crucible'a girip içerideki düşmanı yenebiliyorsunuz. Ana karakter Tokugawa Takechiyo'yu istediğiniz gibi özelleştirmenize imkân tanıyan bu sürümde samuray ve ninja stili için ayrı görünümler bile elde edebiliyorsunuz. Böylece karakterin nasıl göründüğü ile ilgili tüm kontrol sizde oluyor.
PlayStation Plus'a 6.576 TL'lik 4 Oyun Geliyor! Tarih Verildi
PlayStation Plus aboneleri önümüzdeki ay binlerce TL'lik dört oyuna ücretsiz olarak erişebilecek. İşte PlayStation Plus'a gelecek oyunların detayları!
Arkadaşlarınızla birlikte ilerleyerek büyük düşmanların üstesinden gelebileceğiniz demo sürümde ilerlemenizin kaydedilmesi için hem demo hem tam sürüme aynı Steam ya da PSN hesabı üzerinden erişilmesi gerekiyor. Ayrıca tam oyun bir kez bile açılır ve kayıt oluşturulursa demo sürümü artık oynanamaz hâle geliyor.