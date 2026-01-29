2026'nın En Çok Beklenen Oyununu Ücretsiz Oynama Fırsatı!

Oyuncuların büyük bir sabırsızlıkla beklediği pek çok oyun bulunuyor. 2026 yılında çıkışını gerçekleştirecek olan Nioh 3 de bunlardan biri ve şu an itibarıyla demo versiyonu herkesin erişimine açıldı. Bu, oyunun tamamen ücretsiz bir şekilde denenebileceği anlamına geliyor.

Nioh 3'ün Ücretsiz Demo Sürümü Yayınlandı

Nioh 3'ün ücretsiz demo versiyonu, Steam ve PlayStation mağazası üzerinden erişime açıldı. Bu sürümün çevrim içi çok oyunculu modu, en fazla üç oyuncuyu destekliyor. Deneme süreci sona erene kadar oyunda kaydedilen bütün ilerlemeler, Nioh 3'ün tam sürümü piyasaya sürüldükten sonra otomatik olarak ana hesabınıza aktarılacak.

Demo versiyonu, 15 Şubat 2026 tarihinde kaldırılacak. Belirtilen tarihe kadar deneme sürecini tamamlayan oyunculara ise oyun içinde Twin-Snake kaskı hediye olarak verilecek. Bu kaskı tam sürümde kullanmak mümkün olacak. Deneme süresi boyunca oyunda karşınıza çıkan düşmanlarla savaşabiliyor, yeni eşyalar ve ekipmanlar elde edebilecek ve çeşitli yan görevleri tamamlayabiliyorsunuz.

Karakterinizi geliştirdikten sonra Hamamatsu Castle Town'ı çevreleyen Crucible'a girip içerideki düşmanı yenebiliyorsunuz. Ana karakter Tokugawa Takechiyo'yu istediğiniz gibi özelleştirmenize imkân tanıyan bu sürümde samuray ve ninja stili için ayrı görünümler bile elde edebiliyorsunuz. Böylece karakterin nasıl göründüğü ile ilgili tüm kontrol sizde oluyor.

Arkadaşlarınızla birlikte ilerleyerek büyük düşmanların üstesinden gelebileceğiniz demo sürümde ilerlemenizin kaydedilmesi için hem demo hem tam sürüme aynı Steam ya da PSN hesabı üzerinden erişilmesi gerekiyor. Ayrıca tam oyun bir kez bile açılır ve kayıt oluşturulursa demo sürümü artık oynanamaz hâle geliyor.