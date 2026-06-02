Katlanabilir iPhone İçin Kritik Sızıntı! Resmen Buz Gibi Çalışacak

Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu olacak iPhone Ultra için heyecan giderek artıyor. Kısa süre önce internete sızdırılan iPhone Ultra tasarımı, cihazın nasıl bir görünüme sahip olacağına dair önemli ipuçları vermişti. Şimdi ise telefonla ilgili yeni bir detay daha gün yüzüne çıktı. Son iddialara göre iPhone Ultra, gelişmiş soğutma sistemi ile dikkat çekecek. İşte ortaya çıkan son bilgiler...

iPhone Ultra, Buhar Odası Özelliğine mi Sahip Olacak?

Çin merkezli bir kaynağın paylaştığı iddiaya göre iPhone Ultra, gelişmiş bir soğutma sistemiyle gelecek. Sızıntıya göre cihaz ısı yönetimini daha verimli hale getirmek için buhar odası soğutma teknolojisine sahip olacak. Söz konusu iddia, Apple'ın şirket içi testlerine dayanıyor.

Kaynağın aktardığı bilgilere göre Apple, iPhone Ultra prototiplerinde buhar odası soğutma sistemini test etti ve elde edilen sonuçlardan memnun kaldı. Bu nedenle şirketin bu sistemi ürüne entegre etmeyi planladığı öne sürülüyor. Modelin ince bir tasarımla geleceği düşünüldüğünde bu teknolojinin performans ve ısı yönetimi açısından büyük önem teşkil edeceğini söyleyebiliriz.

Buhar Odası Nedir?

Peki katlanabilir iPhone'da olacağı söylenen bu buhar odası tam olarak nedir? Genelde akıllı telefonlarda gördüğümüz bu teknoloji, işlemcinin ürettiği ısıyı daha geniş bir alana yayarak cihazın daha serin çalışmasını sağlıyor. Böylece özellikle oyun oynamak gibi yüksek güç isteyen işlemler sırasında ısınma kaynaklı performans kayıplarının önüne geçilebiliyor.

iPhone Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ana Ekran: 7,8 inç

7,8 inç İkinci Ekran: 5,5 inç

5,5 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: Apple A20 Pro

Apple A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB İşletim Sistemi: iOS 27

iPhone Ultra'nın Ekranı Nasıl Olacak?

iPhone Ultra adıyla piyasaya sürülmesi beklenen katlanabilir modelin 7,8 inç büyüklüğünde bir ana ekranla geleceği iddia ediliyor. Cihazın dış kısmında ise 5,5 inçlik ikinci bir ekranın yer alacağı belirtiliyor. Sızıntılara göre her iki panel de Super Retina XDR OLED teknolojisini kullanacak.

Bu teknoloji sayesinde ekranların oldukça canlı renkler sunması ve siyah tonlarını daha derin göstermesi bekleniyor. Böylece özellikle film veya dizi izlerken etkileyici bir görüntü sunulabilir. Öte yandan ekranların 120 Hz yenileme hızını destekleyeceği de öne sürülüyor. Bu, ekranın saniyede 120 kez yenilenmesi anlamına geliyor. Bu da menüler arasında gezinirken, sosyal medya uygulamalarını kullanırken ve oyun oynarken çok daha akıcı ve pürüzsüz bir deneyim sunabilir.

iPhone Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

iPhone Ultra'nın gücünü Apple'ın A20 Pro işlemcisinden alması bekleniyor. iPhone 18 serisinde de kullanılacağı belirtilen bu yonga setinin Apple'ın şimdiye kadarki en güçlü mobil işlemcisi olması bekleniyor. Ayrıca A20 Pro'nun 2 nm üretim süreciyle geliştirileceği ifade ediliyor. Daha düşük nanometre; daha düşük güç tüketimi, daha az ısınma ve daha yüksek performans anlamına geliyor.

Apple A20 Pro henüz hiçbir telefonda yer almadığı için henüz performans testleri paylaşılmış değil. Ancak bir önceki nesil işlemci olan A19 Pro'nun sonuçları yeni yonga setinin neler sunabileceğine dair bir ön fikir veriyor. A19 Pro'nun Genshin Impact ve PUBG Mobile gibi popüler oyunları ortalama 120 FPS'te çalıştırabildiği, Assassin's Creed Mirage'da yaklaşık 30 FPS, Resident Evil Village'da ise ortalama 58 FPS performansı sunduğu belirtiliyor. Apple A20 Pro'nun A19 Pro'dan daha gelişmiş bir işlemci olacağını düşünürsek iPhone Ultra'nın en iyi grafikli mobil oyunlarda keyifli vakit geçirmeyi sağlayacağını söyleyebiliriz.

iPhone Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone Ultra'nın tanıtım tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı. Ancak güvenilir kaynaklar şirketin cihazı eylül ayında tanıtmayı planladığına işaret ediyor. Aynı etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin de duyurulması bekleniyor. Tanıtımın ardından yeni telefonların kısa süre içinde satışa sunulacağı belirtilirken, Türkiye'de de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Editörün Yorumu

Apple, genellikle yeni bir pazara girmeden önce oldukça temkinli davranan şirketlerden biri. Ancak adım attığında da dikkat çekici ürünlerle fark yaratmayı başarıyor. Bu nedenle katlanabilir iPhone Ultra modelinden beklentim oldukça yüksek. Son ortaya çıkan bilgilere bakılırsa cihaz, gelişmiş soğutma sistemi sayesinde soğutma bakımından da iddialı olacak gibi görünüyor.