Oynayanların Hayran Kaldığı Titanfall'a Rakip Geliyor! Fragman Çıktı

Splitgate'in geliştiricisi 1047 Games, Empulse adlı yeni bir oyun piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Pek yakında piyasaya sürüleceği duyurulan oyundan ilk fragman geldi. Fragmandan da görülebileceği üzere yeni oyun büyük ölçüde Titanfall'dan esintiler taşıyor. Daha önce söz konusu FPS oyununu deneyen ve seven kişilerin yeni oyunu da severek oynaması bekleniyor.

Empulse Nasıl Bir Oyun Olacak?

FPS oyunları arasına katılmaya hazırlanan Empulse, Freehold adlı bir ütopik şehirde geçecek. Oyun 6'ya 6 olacak şekilde oynanacak. Amacınız iyi bir takım işi çıkararak diğer takımı alt etmek olacak. Maç sırasında haritada beliren mechleri (ağır silahlarla donatılmış, alt etmesi çok zor olan büyük bir robot) ele geçirecek ya da düşman mechlerini yok ederek zaferi elde etmeye bir adım daha yaklaşacaksınız.

Oyunda sürekli hareket etmek gerekecek. Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Titanfall serisiyle büyük benzerlikler taşıyacak. Duvarda koşma da dahil olmak üzere birçok detayla benzer bir oynanış sağlayacak. Düşman oyunculara karşı avantaj elde etmeyi mümkün hâle getiren birçok fırsat olacak. Bunları iyi değerlendirerek diğer takıma karşı üstünlük kazanılabilecek.

Empulse'ı Kimler Severek Oynayacak?

Empulse, Titanfall veya Apex Legends gibi bir saniyeliğine bile durmanın mümkün olmadığı hızlı tempolu oyunlar oynamaya alışanlara hitap edecek. Sadece karşınıza çıkan düşmanlara ateş ettiğiniz değil, bununla birlikte çeşitli beceriler sayesinde düşmanlarla nereden geldiğinizi fark etmemesini sağladığınız yapımları oynamaktan keyif alıyorsanız Empulse'ı da severek oynayacaksınızdır.

Empulse'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Empulse'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows / Windows 11

Editörün Yorumu

Reflekslerin ön planda olduğu yapımları seven birisi olarak Empulse'ın ilk fragmanını çok beğendiğimi söyleyebilirim. Titanfall ile gerçekten de büyükü benzerlikler taşıyor. Bence duvarda koşma, kanca ve daha birçok önemli özellik içermesi sayesinde oynaması epey keyifli bir yapım olacak. Eğer sadık bir kitle edinmeyi başarırsa oyuncu sayısı Arc Raiders gibi giderek katlanabilir ve ciddi bir finansal başarı elde edilebilir.