%90'lık Dev İndirim: Efsane Vahşi Batı Oyunu Çok Ucuzladı

Sizi Vahşi Batı'ya götürecek hikâye odaklı bir oyun mu arıyorsunuz? Desperados III, şu anda büyük indirime girmiş durumda. Taktiksel gizlilik türünü harika bir şekilde yansıtan oyun için başlatılan yeni kampanya, çok kısa bir süre içinde sona erecek. İndirim sona ermeden önce fırsatı mutlaka değerlendirmelisiniz.

Desperados III, Steam'de İndirime Girdi

Mimimi Games tarafından geliştirilen ve THQ Nordic tarafından yayınlanan Desperados III, Steam'de yüzde 90 oranında indirime girdi. 29 Eylül'de sona erecek indirimle birlikte oyunun fiyatı 10.99 dolardan (455 TL) 1.89 dolara (78,25 TL) düştü. Ayrıca Digital Deluxe sürümü için de yüzde 84 oranında indirim uygulandı ve bu paketin fiyatı 25.34 dolardan (1049,10 TL) 4.07 dolara (168,50 TL) geriledi.

Digital Deluxe sürümü, oyunun kendisinin yanı sıra 3 saatten uzun oyun müziği ve birçok özel görev içeren Season Pass içeriğini sunuyor. Toplamda 3 görevden oluşan bu içerik, ana oyundaki olaylardan sonrasını ele alıyor. Oyunu oynadıktan sonra ekstra görevler yapmak için bu içeriği satın almayı da düşünebilirsiniz.

Desperados III Nasıl Bir Oyun?

Size Vahşi Batı'nın en şiddetli yönünü gösteren Desperados III, en iyi gizlilik oyunları arasında yer alıyor. Oyunda hayatta kalmak için her şeyden önce iyi bir stratejiye sahip olmak gerekiyor. Aksi takdirde kendinizi düşmanlarınız tarafından yenilgiye uğraltılmış bir hâlde bulabiliyorsunuz.

Oyunda her biri farklı yeteneğe sahip beş karakter mevcut. Ekibinizin bu kendine özgü becerilerinden yararlanarak karşınıza çıkan tüm engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. İyi bir planlama yaparsanız düşmanlarınızın ne kadar kalabalık olduğunun hiçbir önemi kalmıyor. Ayrıca oyunda çeşitli zorluk ayarları yer alıyor. Dilerseniz kendi oynayış tarzınıza göre bu tür ayarlamaları yapabiliyorsunuz.

Desperados III Sistem Gereksinimleri