Bundan Böyle Destiny 2'de Güç Sizinle Olacak

Henüz geçtiğimiz günlerde duyurulan yeni genişleme paketi, Destiny 2'nin "Year of Prophecy" etkinliğinin sonunda paylaşıldı ve büyük bir sürpriz oldu. "Renegades" adını taşıyan bu genişleme; oyuncuları Star Wars'tan fırlamış gibi görünen, kuralsız bir çöl gezegenine götürecek.

Bungie henüz bu içeriklerin Star Wars evreniyle ne kadar doğrudan bağlantılı olacağını netleştirmiş değil. Yani resmi bir iş birliği mi var yoksa sadece estetik bir esinlenme mi, bu sorunun yanıtı Eylül ayında yapılacak tam tanıtıma kadar gizemini koruyacak.

Net olan şey şu: Darth Vader oyuna ekleniyor. Destiny 2: Year of Prophecy Ultimate Edition ile birlikte Darth Vader ve başka Star Wars karakterlerinin kostümleri de oyuna eklenecek.

Aslında Destiny 2 oyuncuları birkaç ay önce Stormtrooper zırhları ve başka Star Wars temalı kozmetiklerle bu evrenin ilk işaretlerini almıştı. Aslında oyunun hikayesi tarafında biraz kafa karıştırsa da canlı servis oyunlarının son yıllarda bu tür marka iş birliklerine daha açık olduğunu görüyoruz.

