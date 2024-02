Devil May Cry Serisinin Bazı Oyunları Steam'de Satıştan Kaldırıldı!

En popüler oyun serilerinden biri olan Devil May Cry'ın bazı oyunları Steam'de satıştan kaldırıldı. Bu nedenle söz konusu oyunları oynamak daha zor hâle geldi.

Devil May Cry Serisinin Bazı Oyunları Steam'de Artık Satılmıyor

2008 yılının temmuz ayında piyasaya sürülen Devil May Cry 4 ve 2006 yılının mayıs ayında satışa sunulan Devil May Cry 3'ün "Special Edition" olarak isimlendirilen sürümü artık Steam üzerinden satın alınamıyor.

Dijital oyun mağazasında söz konusu oyunların sayfaları ziyaret edildiğinde " Bildiri: Devil May Cry 4 artık Steam mağazasında mevcut değil" şeklinde uyarı ile karşılaşılıyor.

Devil May Cry 4'ün "Special Edition" isimli versiyonunun şu anda hâlâ Steam üzerinden satın alınabildiğini de belirtmek gerekiyor. 2015 yılının haziran ayında çıkan bu sürümün de ilerleyen zamanlarda kaldırılıp kaldırılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Steam'de oyunların satıştan kaldırılması ilk kez yaşanmıyor. Geçtiğimiz günlerde de Spec Ops: The Line artık satılmamaya başlamıştı.

Hack and Slash oyunları arasında yer alan Devil May Cry 4 ve Devil May Cry 3 Special Edition hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu oyunlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.