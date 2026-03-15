Apple'ın Kısıtlamalarından Sıkılan Bir YouTuber, MacBook Neo'nun Depolama Alanını 2 Katına Çıkardı

Apple'ın uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarı MacBook Neo, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı. Her ne kadar ürün Türkiye'deki fiyatı ile bazı tartışmalara konu olsa da genel olarak fiyatına rağmen sunduğu performans ile eleştirmenlerin beğenisini kazandı.

Ancak pek çok Apple ürünü gibi MacBook Neo'nun da önemli bir kusuru var. O da RAM ve depolama alanının değiştirilemez olması. Neyse ki durum pek de düşündüğümüz giib değilmiş. Çinli bir YouTuber, Apple'ın 512 GB ile sınırladığı depolama alanını değiştirerek dünyanın ilk ve tek 1 TB'lık MacBook Neo'sunu ortaya çıkardı.

MacBook Neo'nun Depolama Alanı Artırılabilir mi?

Apple, MacBook Neo için 256 ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. 256 GB'lık model Türkiye'de öğrenci indirimiyle 31.999 TL'ye 512 GB ise yine aynı indirimle 34.999 TL'ye satılıyor. Ancak 1 TB depolama ya da 8 GB RAM yerine 16 GB RAM isteyen kullanıcılar için bir seçenek bulunmuyor.

Üstelik kullanıcıların daha sonra bu depolama alanını artırmak için yapabileceği bir şey de yok. Bu gerçekten üzücü çünkü son yapılan testler gösteriyor ki Apple'ın uygun fiyatlı MacBook'u herkesin beklentilerini aşan bir performans sergileyebiliyor.

Durumun farkında olan DirectorFeng isimli bir YouTuber, kendine dünyanın ilk 1 TB depolama alanına sahip MacBook Neo modelini yaptı. Cihazın depolama birimini başarılı bir şekilde çıkarakn ve ana karta zarar vermeden yerine yenisini takan DirectorFeng, söz konusu Neo modeline macOS yükleyerek çalıştırmayı başardı.

Üstelik DirectorFeng'in Blackmagic Disk Speed Test sonuçlarına göre orijinal 256 GB SSD yaklaşık 1.500 MB/s hıza ulaşırken yeni 1 TB SSD 1.600 MB/s seviyesine çıkmayı başardı.

MacBook Neo'nun SSD'si Nasıl Değiştirildi?

Bildiğiniz üzere her yeni ürün çıkar çıkmaz kullanıcılar ve bizim gibi profesyonel içerik üreticiler tarafından çeşitli testlere tabii tutuluyor. Söz konusu testlerden biri de yakın zamanda bu modelin tamir edilebilirliğini ölçmek için yapıldı. MacBook Neo parçalarına ayrıldı ve şaşırtıcı şekilde cihazın oldukça kolay tamir edilebilir olduğu ortaya çıktı.

Bu nedenle DirectorFeng'in ilk adımlarını takip etmek kolay. Ancak belirtmekte fayda var ki kulağa basit gelen ve hatta videoda basitmiş gibi görünen bu süreç o kadar da kolay değil. Dikkatli olmalı, doğru ekipmanlara sahip olmalı ve hangi vidanın nereye ait olduğunu karıştırmamalısınız. Aksi taktirde fazla uzun bir vidayı yanlış yere takarak cihazı bozabilirsiniz.

Gerekli parçaların tamamını söktükten sonra DirectorFeng'in yaptığı gibi batarya ve diğer bağlantı kablolarını çıkarmalı ve ana karta ulaşmalısınız. Asıl zorlu noktada tam burada. Apple ürünleri basit tak-çıkar bir yapıya sahip değil. Bu nedenle lehim konusunda uzman seviyesinde tecrübeli olmadan bunu yapmanız mümkün değil.

Ki yaptıracak doğru kişiyi bulsanız bile 1 TB'lık depolama ve işçilik maliyetini göz önünde bulundurrsak muhtemelen bunu yapmak sizin için mantıksız olacaktır.

Editörün Yorumu

DirectorFeng'in burada sergilediği ustalığı takdir etmemek elde değil. Apple'ın kasıtlı olarak yükseltmeye kapalı tuttuğu bir bileşeni bu denli temiz bir şekilde değiştirmek ciddi bir beceri gerektiriyor. Ancak bu tarz modifikasyonların son kullanıcılar için ne kadar mantıklı olduğu tartışılır. MacBook Neo zaten ödün vererek fiyatını düşürmüş bir cihaz ve ona yapacağınız pahalı bir modifikasyon belki de bir üst modeli almakla aynı maliyete denk gelecektir.