Discord'dan Beklenmedik Karar! Rozetleri Kaldırdı

Popüler mesajlaşma ve topluluk platformu Discord, milyonlarca sunucuyla kullanıcılarına devasa bir sosyal alan sunuyor. Bu ortamda kullanıcıların işlerini kolaylaştıran en büyük yardımcılar ise genellikle botlar oluyor. Çeşitli yazılım geliştiricileri tarafından tasarlanan bazı botlar o kadar etkili ki büyük şirketlerin önemli sunucularında bile aktif olarak görev alıyorlar.

Discord ise geçtiğimiz yıllarda geliştiricilerin bu katkısını fark ederek onlara özel bir rozet verme uygulamasını başlatmıştı. Bu rozetler bot sahiplerinin emeklerini sergilemelerine ve topluluk içinde görünür olmalarına imkan tanıyordu. Ancak platform şimdi önemli bir karar aldı ve bunu tamamen kaldırdı. Peki Discord, geliştirici rozetini neden kaldırıyor? İşte detaylar…

Discord Geliştirici Rozeti Neden Kaldırıldı?

Şirketten yapılan açıklamaya göre rozetin kaldırılmasının arkasında yoğun destek talepleri yatıyor. Öyle ki rozet, hem Discord’un destek ekipleri için aşırı bir yük oluşturuyor hem de geliştiricilere beklenen faydayı sunamıyordu. Bu nedenle firma zaman ve kaynaklarını daha verimli kullanabilmek adına bu uygulamayı sonlandırma kararı aldı.

Discord ayrıca bot sahiplerini bundan sonra farklı yollarla destekleyeceğini belirtti. Rozet yerine geliştiricilerin çalışmalarını öne çıkaracak etkinlikler ve projeler planlanıyor. Bu kapsamda topluluk odaklı programlar ve özel tanıtım fırsatları sunularak geliştiricilerin emeklerinin daha görünür hale getirilmesi hedefleniyor.

Aslına bakacak olursak Discord'un böyle bir karar alması pek de şaşırtıcı olmadı. Zira bu rozet sadece geliştiricilere ait değildi. Kaldırılmadan önce farklı sunucularda baktığınızda geliştiricilikle ilgisi olmayan birçok kişinin de bu rozete sahip olduğunu görebilirdiniz.

Hatta bazı internet platformlarında parayla satıldığı bile görülüyordu. Yazılım geliştirme konusunda en ufak bilgisi olmayan kişiler bile kolayca bu rozeti alabiliyordu. Bu kişilerin rozeti edinme amacı ise çoğu zaman sadece diğer kullanıcıların dikkatini çekmekten ibaretti. Discord'un önümüzdeki dönemlerde geliştiricilere yönelik nasıl adımlar atacağını hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.