Türkiye'de Disney Plus'a Büyük Zam! 

Disney Plus'ın Türkiye fiyatına zam geldi. Bununla birlikte dijital içerik platformunun en düşük fiyata sahip reklamlı abonelik planının aylık ücretine yaklaşık yüzde 51 zam uygulanırken reklamsız planın aylık ücretine ise yaklaşık yüzde 28 oranında zam geldi. Bu zamlarla beraber abonelik ücretlerinin fiyatında önemli artış yaşandı.

Disney Plus'ın Türkiye Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Disney Plus için uygulanan yeni zamla birlikte reklamlı abonelik planının aylık ücreti 164,90 TL'den 249,90 TL'ye yükseldi. Reklamsız abonelik planının fiyatı ise 349,90 TL yerine artık 449,90 TL fiyat etiketine sahip. Ekstra üyelik içinse artık reklamlı versiyon için aylık 164,90 TL, reklamsız versiyon için aylık 233,90 TL isteniyor. Daha önce reklamlı için 134,90 TL, reklamsız için 164,90 TL istendiğini belirtmek gerekiyor.

Dijital içerik platformunun reklamlı versiyonu şu anda film ve dizilere erişmenize izin veriyor ancak bunların belirli bölümlerinde karşınıza reklamlar çıkarıyor. Bunların haricinde reklamsız planla aynı özellikleri sunuyor. 4K UHD ve HDR kalitesine kadar video izleyebiliyorsunuz, aynı anda 4 cihazda izlemeniz mümkün oluyor. Ayrıca 10 tane cihaza kadar indirme işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Disney Plus'ın reklamsız versiyonu, reklamlı plandaki tüm özelliklerin yanı sıra hiçbir reklam olmadan tamamen izlemek istediğiniz dizi ya da filmlere odaklanmanızı sağlıyor. Hiçbir reklam, seyir keyfinizi yarıda kesmiyor. Platformun Türkiye'de sunduğu tüm içeriklere doğrudan ulaşmanızı sağlayan bu plan sayesinde eğlenceli zaman geçirebiliyorsunuz.

Dijital içerik platformu ayrıca bir arkadaşınızı ya da aile üyenizi Disney Plus üyeliğinize dahil etmenize de izin veriyor. Bu, hesap sahibi ile aynı içeriklere ve özelliklere erişme gibi avantajlarla birlikte geliyor ancak aynı anda sadece bir cihazda izleme, sadece tek bir profil kullanma gibi sınırlamalarının olduğunu da belirtmemiz gerekiyor.

Ekstra üyelik, kullanıcının ayrıyeten bir abonelik almasına kıyasla çok daha büyük avantaj sunuyor. Öyle ki reklamsız abonelik için normalde aylık 449,90 TL ödemeniz gerekirken ekstra üyelik ile 233,90 TL ödeme yapıyorsunuz. Bu da daha ucuza Disney Plus içeriklerini izleme imkânı elde etmenize yardımcı oluyor. Bu fiyatları eğer çok pahalı buluyorsanız ücretsiz film ve dizi uygulamalarına göz atabilirsiniz.