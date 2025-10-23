Game Pass'e Binlerce TL'lik 7 Oyun Geliyor! Tarih Verildi

Microsoft, her ay düzenli olarak Game Pass oyunlarının sayısını artırmaya devam ediyor. Şirket popüler abonelik hizmeti Game Pass'in kütüphanesine önümüzde günlerde hangi oyunların ekleneceğini duyurdu. Açıklamaya göre ekim ayının ikinci yarısında Game Pass'e 7 adet oyun eklenecek.

En iyi simülasyon oyunları arasında yer alan Microsoft Flight Simulator 2024 ve strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Commandos: Origins, dün (22 Ekim 2025) Game Pass'in kütüphanesine dahil oldu. Microsoft Flight Simulator 2024'te bir uçağı kontrol ederken Commandos: Origins'te İkinci Dünya Savaşı'nda mücadele ediyoruz.

Game Pass'e Eklenecek Oyunlar Listesi

PowerWash Simulator 2 (23 Ekim)

(23 Ekim) Bounty Star (23 Ekim)

(23 Ekim) Super Fantasy Kingdom (24 Ekim)

(24 Ekim) Halls of Torment (28 Ekim)

(28 Ekim) The Outer Worlds 2 (29 Ekim)

(29 Ekim) 1000xResist (4 Kasım)

(4 Kasım) Football Manager 26 ( 4 Kasım)

FuturLab tarafından geliştirilen PowerWash Simulator 2, simülasyon türünde bir oyun. Temizlik ekipmanları kullanarak kirli araçları ve mekanları temizlemeye çalışıyoruz. Tek oyunculu ve çevrim içi eşli modlara sahip yapımda Türkçe arayüz desteği de mevcut. Oyun, 23 Ekim 2025 tarihinde Game Pass'in kütüphanesine eklenecek.

Yayıncılığını Annapurna Interactive'in üstlendiği Bounty Star'da dev robotu kontrol ederek düşmanlar ile mücadele ediyoruz. Dev robotta yakın dövüş silahlarından patlayıcı ateşli silahlara kadar çeşitli silahlar yer alıyor. Robotu özelleştirme imkânına sahibiz. Bunun yanı sıra oyunda üs kurma sistemi bulunuyor.

Super Fantasy Kingdom, şehir kurma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Krallığımızı yönetmeye çalıştığımız yapımda hasat yapabiliyor, binalar inşa edebiliyor ve dahasını yapabiliyoruz. Roguelite ögelerine sahip olan yapımda geceleri krallığımızı canavarlara karşı savunmamız gerekiyor.

Roguelite ve aksiyon RPG türlerine sahip olan Halls of Torment'te dalga dalga gelen düşmanları yok etmeye çalışıyoruz. Düşmanları yok ettikçe seviye atlıyoruz. Bununla birlikte çeşitli yeteneklere ve eşyalara sahip olabiliyoruz. Bu da karakterimizi çok daha güçlü hâle getiriyor. Chasing Carrots tarafından geliştirilen oyunda tek oyunculu mod mevcut.