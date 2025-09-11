Popüler Oyunlarda %90'a Varan İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın
PlayStation mağazasında başlayan kampanya kapsamında çok sayıda oyun indirime girdi. İşte ucuza oyun satın alma fırsatı sunan kampanyanın detayları!
PlayStation mağazasında "Sonbahar Maceraları" isimli bir kampanya başladı. Bununla birlikte Need for Speed Heat, Watch Dogs: Legion, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition ve Avatar: Frontiers of Pandora dahil çok sayıda oyun indirime girdi.
PlayStation Mağazasında Sonbahar Maceraları İndirimi Başladı
25 Eylül 2025 tarihinde sona erecek kampanya ile beraber Need for Speed Heat yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi yarış oyunları arasında yer alan yapım, PlayStation mağazasında 3.499 TL yerine 349,90 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ghost Games tarafından geliştirilen oyun 2019 yılında piyasaya sürülmüştü.
Ubisoft tarafından geliştirilen Watch Dogs: Legion yüzde 90 oranında indirime girdi. 2020 yılının ekim ayında piyasaya sürülen açık dünya oyununun fiyatı 470 TL yerine 47 TL'ye düştü. Yüzde 85 oranında indirime giren Alan Wake Remastered ise 879 TL yerine 131,85 TL'ye satılıyor.
2018 yılının ekim ayında piyasaya sürülen Assassin's Creed Odyssey yüzde 85 oranında indirime girdi. Ubisoft tarafından geliştirilen oyun 599 TL yerine 89,85 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.Assassin's Creed Valhalla yüzde 80 indirim ile 470 TL'den 94 TL'ye düştü.
Rockstar Games tarafından 2019 yılında piyasaya sürülen Red Dead Redemption 2'nin Ultimate isimli sürümü yüzde 80 oranında indirime girdi. Ultimate sürüm 3.499 TL yerine 699,80 TL'ye satılıyor. RoboCop: Rogue City'nin Alex Murphy sürümü yüzde 85 indirim ile 2.499 TL yerine 374,85 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.
PlayStation Plus'a 11.905 TL Değerinde 7 Oyun Geliyor
PlayStation Plus Extra ve Premium kütüphanesine eylül ayında eklenecek oyunlar belli oldu. İşte binlerce TL değerindeki yedi adet oyuna dair detaylar!
PlayStation Store'da İndirime Giren Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Need for Speed Heat
|3.499 TL
|349,90 TL
|%90
|Watch Dogs: Legion
|470 TL
|47 TL
|%90
|Watch Dogs 2 Deluxe Edition
|2.099 TL
|209,90 TL
|%90
|Sniper Elite 4
|2.499 TL
|249,90 TL
|%90
|Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Complete Edition
|2.099 TL
|209,90 TL
|%90
|Alan Wake Remastered
|879 TL
|131,85 TL
|%85
|Assassin's Creed Odyssey
|599 TL
|89,85 TL
|%85
|Assassin's Creed Valhalla
|470 TL
|94 TL
|%80
|Assassin's Creed Mirage
|1.749 TL
|524,70 TL
|%70
|Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition
|3.499 TL
|699,80 TL
|%80
|RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition
|2.499 TL
|374,85 TL
|%85
|Saints Row: The Third Remastered
|1.299 TL
|194,85 TL
|%85
|UNCHARTED 4: Bir Hırsızın Sonu ve Uncharted: Kayıp Miras Dijital Paket
|349 TL
|104,70 TL
|%70
|The Last of Us Part I
|3.449 TL
|1.724,50 TL
|%50
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales
|459 TL
|229,50 TL
|%50
|Tekken 7
|1.049 TL
|209,80 TL
|%80
|Titanfall 2
|879 TL
|219,75 TL
|%75
|Evil West
|2.799 TL
|839,70 TL
|%70
|The Long Dark
|1.299 TL
|649,50 TL
|%50
|Metro Redux
|1.049 TL
|157,35 TL
|%85
|GTA 5
|2.099 TL
|692,67 TL
|%67
|Doom Eternal
|469,99 TL
|117,49 TL
|%75