Robot Süpürge Devi Şaşırttı: 1000 Beygirlik Otomobil Geliyor!

Özellikle Türkiye'de piyasaya sürdüğü güçlü robot süpürgelerle tanıdığımız Dreame şaşırtıcı bir hamleyle otomotiv sektörüne adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, dudak uçuklatan özelliklere sahip ilk elektrikli süper otomobilini yakında tanıtacak.

Marka son olarak "Starry Sky Plan" adını verdikleri proje kapsamında geliştirilen ilk aracın görüntülerini paylaştı. İşte yeni Dreame otomobilinin özellikleri ve çıkış tarihi!

Dreame'nin Elektrikli Süper Otomobili Neler Sunacak?

Paylaşılan ilk görsellere baktığımızda geniş ve oldukça agresif hatlara sahip safkan bir elektrikli süper otomobil görüyoruz. Aracın ön tarafında dörtlü yatay gündüz farları ve devasa hava girişleri dikkat çekerken arka tarafta yere basma kuvvetini artırmak için tasarlanmış büyük bir sabit kanat ve difüzör yer alıyor.

Henüz resmi teknik veriler açıklanmasa da sektörden gelen raporlar oldukça heyecan verici. Aracın tamamen elektrikli bir motorla geleceği ve 1000 beygirin üzerinde bir güç üreteceği konuşuluyor. Otomobilin bu değerlerle 0'dan 100 km/s hıza 1,8 saniyenin altında ulaşması bekleniyor.

Bununla birlikte Dreame'nin aracın performansını sürdürülebilir tutmak için elektrikli sürüş sistemini 15 santigrat dereceye kadar soğutabilen özel bir teknoloji de geliştirdiği gelen bilgiler arasında. Ayrıca şirketin yeni süper otomobilin yanı sıra köklü lüks markalarla rekabet edecek büyük bir elektrikli SUV modeli üzerinde çalıştığını da belirtelim.

Ne Zaman Tanıtılacak?

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre yeni araç ocak ayında düzenlenecek CES 2026 fuarında resmen tanıtılacak. Ancak otomobilin yollara çıkması için biraz daha beklememiz gerekecek. Zira aracın en erken 2027 yılında piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce robot süpürge devi Dreame yeni aracıyla otomobil devlerine kafa tutabilecek mi? Yorumlarda buluşalım.