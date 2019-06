Dünyanın En Çok Kazanan Oyunu PUBG Mobile

Hiç şüphesiz oyun pazarının en çok konuşulan yapımı olan PUBG Mobile gelir konusunda da liderliği bırakmıyor. PUBG Mobile'ın Mayıs ayındaki kazancı dudak uçuklatıyorken oyunun kullanıcı sayısında düşme yaşanmaması da dikkat çekiyor.

Analiz şirketi Sensor Tower'ın hazırladığı rapora göre PUBG Mobile geçtiğimiz ay global pazarda 146 milyon dolar hasılat elde etti. Bu hasılatın Çin pazarında Game For Peace olarak bilinen daha az aksiyonlu PUBG Mobile ile birlikte oluştuğunu belirtmek gerekiyor. Dünya pazarında PUBG Mobile 76 milyon dolar, Game For Peace ise 70 milyon dolar kazanç sağladı.

PUBG Mobile'ın Çin Sürümü 70 Milyon Dolar Kazandı

Game For Peace'in, PUBG Mobile'ın daha az kan barındıran sürümü olduğunu da belirtelim. Normal şartlarda Çin'de oynanması yasak olan PUBG Mobile'ı ayakta tutabilmek için böyle bir oyun hazırlayan Tencent Games'in aylık 100 milyon oyuncuya ulaştığı da aktarıldı. Kendi vatanında PUBG'nin yasaklanmasına karşı Game For Peace'i geliştiren Tencent, böylelikle gelirini kaybetmemiş oldu.

Tencent'in Aylık Gelirleri 500 Milyon Dolara Yaklaştı

Yine Tencent Games'e ait olan Honour of Kings ise kazanç konusunda ikinci sırada. Mayıs ayında 125 milyon dolar kazanan Honour of Kings'in de çeşitli yasaklamalara uğradığını belirtmek gerekiyor. PUBG Mobile, Game For Peace ve Honour of Kings sayesinde Çinli stüdyo Tencent'in geliri aylık 500 milyon dolara kadar çıkıyor.