Bilgisayardan PUBG Mobile oynamak mümkün. Tencent şirketi tarafından çıkarılan Tencent Gaming Buddy sayesinde telefon veya tablete ihtiyaç duymadan klavye-mouse ikilisini kullanarak PUBG keyfine varabilirsiniz. Hemen Tencent Gaming Buddy indir butonuna basın!

Tencent Gaming Buddy İndir

Çeşitli Android emülatörlerinde oynama şansı sunulan PUBG Mobile artık resmi olarak Windows üzerinde oynanabiliyor. Yapımcı şirket Tencent tarafından geliştirilen Tencent Gaming Buddy sayesinde PUBG'yi bilgisayarınızda oynayabilirsiniz. Ayrıca mobil cihazlara göre daha yüksek performans sunabilen bu programda grafik kalitesi ise normal mobil oyun ile aynı seviyede.

Bunun dışında şirket tarafından yapılan açıklamada mobil oyuncularla, bu program oyuncularının birbirleriyle eşleşmesi mümkün değil. Yani dokunmatik ekranlı bir oyuncuyla, bilgisayarda oynayan oyuncu aynı seviyede olmadığı için şirket tarafından bu duruma önlem alınmış. Kısacası telefon veya tablete sahip olmayan kişilerin de PUBG Mobile oynama şansına sahip olması güzel bir gelişme.

Tencent Gaming Buddy indir butonuna basarak saniyeler içerisinde uygulamayı cihazınıza indirebilmeniz mümkün.

Tencent Gaming Buddy Özellikleri