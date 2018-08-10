PUBG Mobile Lite, Android platformunda en çok indirilen online hayatta kalma, battle royale oyunu PUBG Mobil’in hafifletilmiş sürümü. Yüksek sistem gereksinimi gerektiren PUBG Mobile’ın düşük donanımlı Android telefon kullanıcıları için tasarlanan özel sürümünün orijinal sürümden neredeyse hiçbir farkı bulunmuyor. PUBG Mobile’ı Android telefonunuz kaldırmıyorsa, Fornite’ı indirmek yerine Pubg Mobile Lite sürümü indirmeniz daha yerinde olacaktır.

Tencent Games’in mobil platformda da indirme rekoru kıran online hayatta kalma oyunu PUBG Mobile, tüm Android telefonlarda en yüksek grafik ayarlarında oynanamıyor, kasılma, yavaşlama, donma sorunları yaşatıyordu. Bu sorunu aşmak adına Pubg Mobile Lite versiyonu geliştirilmiş ve şu anda dünya genelinde oynanabilir olmasa da Google Play’de indirmeye açık. Unreal Engine 4 ile geliştirilen Pubg Mobile Lite sürüm özellikle az bellekli cihazlar için optimize edilmiş ve oyun deneyiminden hiç ödün vermiyorsunuz. Bunu sağlamak için bir kısıntıya gidilmiş; Haritalar biraz küçültülmüş. En fazla 40 oyuncuyu içine alan haritalarda mücadele ediyorsunuz. 2x2 km araziye dağılıp silah, araç, ekipman arayışına giriyorsunuz. Arazide tek başınıza ilerleyebildiğiniz gibi oyuncuları davet edip koordineli şekilde hareket edebiliyorsunuz. Unutmadan, etkili anti hile mekanizması mevcut; hilesiz oynamanın keyfini sürüyorsunuz.