Artık Duolingo ile Gerçek Zamanlı Sohbet Edebileceksiniz

Duolingo, Mandarin öğrenimindeki büyük artışla birlikte, yapay zeka destekli video arama özelliğini Android cihazlara genişlettiğini duyurdu.

Artıştaki aslan payını RedNote adlı, TikTok benzeri sosyal medya uygulamasına vermek lazım. Çünkü bu olay, RedNote'un TikTok'un ABD'de operasyonlarını sonlandırdığına dair haberler ve TikTok'a rakip olarak yükselmesinden hemen sonra gerçekleşti.

Uygulama tamamen başka bir dilde olduğundan, TikTok kullanıcıları bu dili öğrenmek üzere harekete geçti.

TikTok'un Düşüşü Duolingo'ya Yaradı

Duolingo kullanıcıları arasında Mandarin öğrenenlerin sayısı geçen yıla oranla %216 arttı. RedNote, bu süreçte Apple'ın App Store’unda en çok indirilen ücretsiz uygulama haline geldi ve TikTok'u kullanıcı etkileşiminde geride bıraktı.

TikTok'un ABD'den çekilme ihtimali, kullanıcıları alternatif platformlara yönlendirdi ve bu da Mandarin öğrenimine olan ilgiyi artırdı. Peki bu dikkat çeken özellik nasıl çalışıyor?

Duolingo'nun bilindik maskotu Lily, yapay zeka destekli video arama özelliğiyle görücüye çıkıyor. Lily ile gerçekçi ve etkileşimli konuşmalar yapabiliyorsunuz.

right now🥰



announcing our video call feature is coming to android! don't let green text hold you back from talking to lily💚 https://t.co/ksz1wzbV6Y pic.twitter.com/KaH070X0yG — Duolingo (@duolingo) January 16, 2025

iOS ve Android Sistemleri İçin Uygun

Daha önce yalnızca iOS ve sınırlı sayıda Android kullanıcısı için mevcut olan bu özellik, artık tüm Android kullanıcılarına sunuldu. AI Lily; İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Portekizce ve İtalyanca dillerini konuşabiliyor ve yakın zamanda Japonca ve Korece'nin de eklenmesi bekleniyor.

iOS kullanıcılarının halihazırda deneyimleyebildiği canlı animasyonlar, görüşme raporları ve Lily'in sizi öğrenmeye teşvik etmek üzere araması gibi bazı özellikler, kısa süre içinde Android kullanıcılarına da sunulacak.

Duolingo'nun kurucu ortağı ve CEO'su Luis von Ahn, yeniliği şöyle aktarıyor:

Bu şimdiye kadarki en gelişmiş konuşma pratiği özelliğimiz. Daha önce yalnızca seyahat edebilen ya da özel ders alabilen kişilere sunulan bir öğrenme fırsatını artık herkes deneyimleyebilecek.

Bu özelliği kullanabilmek için, Duolingo Max aboneliği gerekmekte. Sebebi ise yapay zekanın maliyetli olması.