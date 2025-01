Artık Duolingo ile Gerçek Zamanlı Sohbet Edebileceksiniz

Duolingo, Mandarin öğrenimindeki büyük artışla birlikte, yapay zeka destekli video arama özelliğini Android cihazlara genişlettiğini duyurdu.

Artıştaki aslan payını RedNote adlı, TikTok benzeri sosyal medya uygulamasına vermek lazım. Çünkü bu olay, RedNote'un TikTok'un ABD'de operasyonlarını sonlandırdığına dair haberler ve TikTok'a rakip olarak yükselmesinden hemen sonra gerçekleşti.

Uygulama tamamen başka bir dilde olduğundan, TikTok kullanıcıları bu dili öğrenmek üzere harekete geçti.

Duolingo kullanıcıları arasında Mandarin öğrenenlerin sayısı geçen yıla oranla %216 arttı. RedNote, bu süreçte Apple'ın App Store’unda en çok indirilen ücretsiz uygulama haline geldi ve TikTok'u kullanıcı etkileşiminde geride bıraktı.

TikTok'un ABD'den çekilme ihtimali, kullanıcıları alternatif platformlara yönlendirdi ve bu da Mandarin öğrenimine olan ilgiyi artırdı. Peki bu dikkat çeken özellik nasıl çalışıyor?

Duolingo'nun bilindik maskotu Lily, yapay zeka destekli video arama özelliğiyle görücüye çıkıyor. Lily ile gerçekçi ve etkileşimli konuşmalar yapabiliyorsunuz.

announcing our video call feature is coming to android! don't let green text hold you back from talking to lily💚 https://t.co/ksz1wzbV6Y pic.twitter.com/KaH070X0yG