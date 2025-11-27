Türkçe Destekli Zombi Oyunu Aşırı Ucuzladı! Acele Edin
Zombi oyunu Dying Light'ın Essentials sürümü yüzde 80 oranında indirime girdi. İşte ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanyaya dair ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Dying Light Essentials Edition 18 dolardan (763 TL) 3,60 dolara (152 TL) düştü.
- Oyunun düşük ayarlarad oynanabilmesi için en az NVIDIA GeForce GTX 560 veya AMD Radeon HD 6870 seviyesinde bir ekran kartı gerekiyor.
- Zombi oyununun yüklenebilmesi için en az 40 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor.
Zombi oyunu oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan bir kampanya ile birlikte Dying Light Essentials Edition'ın fiyatı düştü. Etkileyici bir atmosfere sahip olan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün. Peki, Dying Light'ın Essentials sürümü fiyatı kaç TL'ye düştü?
Dying Light Essentials Edition'ın Fiyatı Düştü
En iyi zombi oyunları arasında yer alan Dying Light'ın Essentials sürümü Steam'de yüzde 80 oranında indirime girdi. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunun Essentials sürümü 18 dolar (763 TL) yerine 3,60 dolar (152 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 2 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.
Essentials sürümünde oyunun yanı sıra The Bozak Horde DLC'si, Cuisine & Cargo DLC'si, Ultimate Survivor Paketi, 5. Yıl Dönümü Paketi, 10. Yıl Dönümü Paketi, Harran Ranger Paketi, Gun Psycho Paketi, Volatile Hunter Paketi, Retrowave Paketi ve Shu Warrior Paketi yer alıyor.
Dying Light Fragmanı
Dying Light Nasıl Bir Oyun?
Dying Light, korku ve hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan oyun, gizemli virüs salgını nedeniyle karantina altına alınmış bir şehirde geçiyor. Hayatta kalanlara yardım etmeye çalışırken aynı zamanda araştırma yapmamız ve zombiler ile mücadele etmemiz gerekiyor.
Dying Light Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 8.1 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-2500 3.3 GHz / AMD FX-8320 3.5 GHz
- RAM: 4 GB DDR3
- Depolama: 40 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6870 (1GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 11
Dying Light Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 8.1 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-4670K 3.4 GHz / AMD FX-8350 4.0 GHz
- RAM: 8 GB DDR3
- Depolama: 40 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 290 (2GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 11