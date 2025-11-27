Türkçe Destekli Zombi Oyunu Aşırı Ucuzladı! Acele Edin

Zombi oyunu oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan bir kampanya ile birlikte Dying Light Essentials Edition'ın fiyatı düştü. Etkileyici bir atmosfere sahip olan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün. Peki, Dying Light'ın Essentials sürümü fiyatı kaç TL'ye düştü?

Dying Light Essentials Edition'ın Fiyatı Düştü

En iyi zombi oyunları arasında yer alan Dying Light'ın Essentials sürümü Steam'de yüzde 80 oranında indirime girdi. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunun Essentials sürümü 18 dolar (763 TL) yerine 3,60 dolar (152 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 2 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Essentials sürümünde oyunun yanı sıra The Bozak Horde DLC'si, Cuisine & Cargo DLC'si, Ultimate Survivor Paketi, 5. Yıl Dönümü Paketi, 10. Yıl Dönümü Paketi, Harran Ranger Paketi, Gun Psycho Paketi, Volatile Hunter Paketi, Retrowave Paketi ve Shu Warrior Paketi yer alıyor.

Dying Light Fragmanı

Dying Light Nasıl Bir Oyun?

Dying Light, korku ve hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan oyun, gizemli virüs salgını nedeniyle karantina altına alınmış bir şehirde geçiyor. Hayatta kalanlara yardım etmeye çalışırken aynı zamanda araştırma yapmamız ve zombiler ile mücadele etmemiz gerekiyor.

Dying Light Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 8.1 64-bit

Windows 7 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 8.1 64-bit İşlemci: Intel Core i5-2500 3.3 GHz / AMD FX-8320 3.5 GHz

Intel Core i5-2500 3.3 GHz / AMD FX-8320 3.5 GHz RAM: 4 GB DDR3

4 GB DDR3 Depolama: 40 GB

40 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6870 (1GB VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6870 (1GB VRAM) DirectX: Sürüm 11

Dying Light Önerilen Sistem Gereksinimleri