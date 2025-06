Türkçe Destekli Zombi Oyununda Dev İndirim! Çok Ucuzladı

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip Dying Light serisini oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir kampanya başladı. Bu kampanya ile birlikte Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition ve Dying Light Standard 10th Anniversary Edition'ın fiyatı düştü. Kampanya 19 Haziran'da bitecek.

Dying Light Serisinin Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Açık dünya ve zombi oyunları oynamayı seven oyunculara hitap Dying Light Standard 10th Anniversary Edition yüzde 80 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı kampanya kapsamında 12,99 dolardan (509 TL) 2,59 dolara (101 TL) düştü.

Dying Light: Definitive 10th Anniversary Edition da yüzde 80 oranında indirime girdi. Dying Light'ın yanı sıra Cuisine & Cargo, The Bozak Horde, The Following ve Ultimate Survivor Bundle DLC'lerinin yer aldığı sürüm 32,49 dolar (1.273 TL) yerine 6,49 dolara (254 TL) satılıyor.

Dying Light 2 Stay Human oyununun Reloaded sürümü yüzde 67 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı kampanya kapsamında 39,99 dolar (1.567 TL) yerine 13,19 dolara (517 TL) satılmaya başlandı. Bu sürümde oyunun yanı sıra Bloody Ties DLC'si de bulunuyor.

Serinin ilk oyunu olan Dying Light 2015 yılında satışa sunuldu. Polonya merkezli Techland, 2022 yılında Dying Light 2 Stay Human oyununu piyasaya sürdü. 2025 yılının ağustos ayında serinin üçüncü oyunu Dying Light: The Beast çıkacak.