Yeni Dying Light Oyunu İçin Çıkış Tarihi Öne Çekildi!

Oyun dünyasının heyecanla beklediği Dying Light serisinin yeni oyunu The Beast, geçtiğimiz haftalarda ertelenerek serinin hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak şimdi işler değişti. Geliştirici Techland, sürpriz bir duyuru yaparak çıkış tarihini öne çekti. İşte ayrıntılar...

Dying Light: The Beast Çıkış Tarihi Öne Çekildi

Techland, Dying Light: The Beast’in çıkış tarihini ilk etapta 22 Ağustos olarak açıklamıştı. Fakat bu tarih daha sonra 19 Eylül’e ertelendi. Şirket şimdi ise resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla oyunun 1 milyondan fazla ön siparişe ulaştığını duyurdu. Bu başarıyı kutlamak isteyen firma, oyunculara sürpriz yaparak çıkışı bir gün erkene aldı. Buna göre oyun, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için 18 Eylül’de piyasaya sürülecek.

Yeni oyun her ne kadar The Beast ismine sahip olsa da Techland, bu yapımı Dying Light 3 olarak görüyor. Bu da beklentileri oldukça yükseltmiş durumda. Geliştirici ekip, daha önce yaptığı açıklamalarda bu projede sınırları zorladıklarını, özellikle sinematik sahnelere büyük önem verdiklerini belirtmişti. Ayrıca yeni özellikler ve görsel kalite konusunda hiçbir masraftan kaçınılmadığı da açıklandı.

Techland, ön sipariş veren oyuncular için bazı özel içerikler de hazırladı. Oyunu çıkmadan önce satın alanlar “Hero of Harran” isimli pakete ücretsiz şekilde sahip olacak. Bu pakette ise özel bir kıyafet, yakın dövüş bıçağı, yay, tabanca ve özel bir araç bulunuyor. Bunun yanı sıra şirket, ön sipariş verenlere sürpriz bir ödül daha verileceğini duyurdu ancak bunun ne olduğu henüz belli değil. Önümüzdeki hafta açıklanacak.

Dying Light: The Beast, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri geliştirici Techland’ın Türk oyunculara önem göstererek oyuna Türkçe altyazı ve arayüz desteği eklemesi.

Türk oyuncuların uzun süredir dile getirdiği en büyük sorunlardan biri yüksek fiyatların yanı sıra popüler oyunlarda Türkçe dil seçeneğinin bulunmamasıydı. Bu hamleyle birlikte Techland, Türkiye’deki oyuncuların gönlünü kazanmayı başarmış gibi görünüyor.

Dying Light: The Beast Ön Sipariş Fiyatı

Oyun, Steam üzerinden 44,99 dolar ön sipariş fiyatıyla satışta. Ancak satın alan oyuncuların oynamaya başlayabilmek için 18 Eylül tarihini beklemeleri gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.