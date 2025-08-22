Türkçe Destekli Dying Light Serisinde %80'e Varan İndirim Başladı

Zombi oyunları oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya kapsamında Dying Light serisi indirime girdi. Ayrıca çok sayıda indirilebilri içeriğin de fiyatı düştü. Kampanya 2 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.

Steam'de Dying Light Serisi İndirime Girdi

2015 yılının ocak ayında piyasaya sürülen Dying Light'ın Essentials sürümü Steam'de yüzde 80 oranında indirime girdi. Oyunnu Essentials sürümü 18 dolar (738 TL) yerine 3,60 dolar (147 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Bu sürümde oyunun yanı sıra The Bozak Horde DLC'si, Cuisine & Cargo DLC'si, Ultimate Survivor Paketi 5. Yıl Dönümü Paketi, 10. Yıl Dönümü Paketi, Harran Ranger Paketi, Gun Psycho Paketi, Volatile Hunter Paketi, Retrowave Paketi ve Shu Warrior Paketi yer alıyor.

Dying Light: Definitive 10th Anniversary Edition yüzde 80 oranında indirime girdi. Bu sürüm Dying Light'ın yanı sıra The Following, Ultimate Survivor Bundle, Crash Test Skin Bundle, Harran Ranger Bundle, Gun Psycho Bundle ve White Death Bundle dahil olmak üzere çok sayıda DLC içeriyor.

En iyi zombi oyunları arasında yer alan Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition yüzde 67 oranında indirime girdi. Bu sürüm 39,99 dolardan (1.640 TL) 13,19 dolara (540 TL) düştü. Bu sürümde oyunun yanı sıra Bloody Ties isimli indirilebilir içerik de bulunuyor.

Dying Light Nasıl Bir Oyun?

Korku ve hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Dying Light, zombilerin istila ettiği bir dünyada geçiyor. Oyunda çeşitli materyaller toplayabiliyoruz ve bunlarla silahlar üretebiliyoruz. Bu silahları güçlendirebiliyor ve onlara ek özellikler ekleyebiliyoruz.

Akıcı ve dinamik parkur sistemine sahip olan Dying Light'ta çatılarda zıplayabiliyor, binalara tırmanabiliyor ve zombilerden kaçmak için hızlı hareket edebiliyoruz. Bu sistem, aksiyonu önemli ölçüde artırmayı başarıyor.

Popüler oyunda gece ve gündüz döngüsü de bulunuyor. Gündüzleri zombiler daha yavaş ve kolay avlanabiliyorken geceleri ise çok daha hızlı, agresif ve tehlikeli hâle geliyor. Dolayısıyla gece ve gündüz, oyunun zorluk seviyesi tamamen değişiyor. Dying Light serisinde Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olduğunu da belirtelim.